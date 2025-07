Akademická Nitra opäť predstaví vysokoškolské folklórne súbory

Nitra 6. júla (TASR) - Krojovaným sprievodom spievajúcich, hrajúcich a tancujúcich folkloristov sa v nedeľu večer začína 47. ročník medzinárodného festivalu Akademická Nitra 2025. Organizuje ho Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre spolu s ministerstvom školstva a v spolupráci s mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom.



Predstaví sa na ňom 11 súborov zo šiestich krajín, ktorých výkony bude počas súťažných večerov hodnotiť medzinárodná odborná porota. „Zároveň sa folkloristi predstavia v plnej paráde aj verejnosti v uliciach Nitry a v okolitých obciach. Festival potrvá do 9. júla a ukončí ho slávnostný galaprogram,“ uviedli organizátori.



V prvý deň festivalu sa folklórne súbory predstavia v programe na Svätoplukovom námestí. Jeho súčasťou bude aj ohňová šou a pokus o rekord v hromadnom speve piesne Tečie voda od Zobora. „Text piesne sa bude premietať na veľkoplošnej obrazovke, na mieste bude komisár zo Slovenských rekordov,“ povedala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Podľa jej slov bude pre publikum zážitkom súbor Rodina Ahuna z Havaja. „Havajčania ešte v Nitre neboli. Podarilo sa nám dohodnúť s festivalom Východná, kde účinkujú pred naším festivalom. Predvedú hula tance a tanec s ohnivými nožmi, čo je špecifikum havajskej tradičnej kultúry,“ povedal spoluorganizátor festivalu Ondrej Debrecéni. Zaujímavé vystúpenie si podľa jeho slov pripravil aj indický Spolok ľudového dedičstva Radžastánu, ktorého členky budú niesť na hlavách kuchynské riady a pri tom prekračovať rôzne prekážky.



V rámci súťažných večerov v Divadle Andreja Bagara (DAB) sa 7. a 8. júla predstaví šesť domácich súborov Ekonóm, Hornád, Mladosť, Poľana, Trnafčan a Zobor. Okrem nich vystúpi aj päť zahraničných súborov. „Okrem Havajčanov a Indov príde aj bulharský Tanečný súbor národnej školy umenia Dobriho Christova, poľský Súbor piesní a tancov Varšavskej technickej univerzity a srbský Súbor národných tancov a piesní Sonje Marinković,“ priblížil Debrecéni.



Súčasťou festivalu sú aj sprievodné podujatia. V Študentskom domove Mladosť bude 8. júla večer podujatie Tanečný dom, ktoré organizuje občianske združenie Dragúni. „Výučbu čardáša z Parchovian na Zemplíne povedú profesionálni taneční majstri Slávo Ondejka a Agáta Krausová. Tance Do šaflíka a do skoku z obce Šuňava budú učiť majstri Fero Morong a Barbora Morongová, hrať bude ľudová hudba Mateja Topoľovského. Ďalším sprievodným podujatím festivalu bude výstava krojov a fotografií plemien koní v priestoroch DAB,“ doplnili organizátori.