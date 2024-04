Akademický Prešov ponúkne divadelnú tvorbu vysokoškolákov

Prešov 22. apríla (TASR) - Študentské a profesionálne divadelné súbory zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska a Maďarska sa predstavia so svojou tvorbou v rámci súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, známej ako Akademický Prešov (AP). Koná sa od pondelka do štvrtka (25. 4.) v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove Anna Polačková.



"Hoci súčasná kultúra je poznamenaná pretrvávajúcim vojnovým stavom na Ukrajine, divadelníci, ako aj literáti a prekladatelia neprerušili kontinuitu svojej umeleckej tvorby, čo sa odrazilo aj v prekvapujúco bohatom počte 24 zúčastnených umeleckých produkcií, analytických odborných seminárov, literárnych besied a tvorivých divadelných workshopov," ozrejmil šéfdramaturg festivalu Miron Pukan.



Na festivale sa tradične súťaží v kategóriách študentské divadlo, vlastná literárna tvorba, umelecký preklad a mediálne filmové umenie. Sedem študentských divadiel, vrátane mládežníckych súborov, sa na festivale predstaví so širokým druhovo-žánrovým spektrom inscenácií: od autorského divadla cez súčasné divadelné formy až po moderné divadelné tvary.



"Rovnaký počet - sedem profesionálnych divadelných zoskupení zo Slovenska i zahraničia uvedie inscenácie, ktoré sú blízke postupom experimentálneho alternatívneho divadla spojeného s poetikou Akademického Prešova," doplnil Pukan.



Organizátori tak nadväzujú na koncepciu festivalu z minulých ročníkov, ktorého cieľom je nielen prezentovať divadelné umenie, ale jeho pomocou taktiež prispievať k diskurzu o tendenciách súčasného divadla.



"AP mal od nepamäti neopakovateľnú atmosféru, mladosť tu prechádza zlomovou transformáciou, hra začína čoraz viac súvisieť so životom. Aura festivalu mladých je taká silná, že ešte dlho po rokoch sa účastníci, už ako tvorcovia, vracajú intenzívne k spomienkam na autentické čaro a radosť z prvej tvorby adresovanej vis-a-vis divákom," povedal riaditeľ festivalu a jeden z jeho zakladateľov Karol Horák, ktorý oslavuje 80. výročie narodenia. Pri tejto príležitosti mu AP spolu s jeho bývalými študentmi usporiadal umelecký (de)komponovaný program s podtitulom Horákovci Horákovi.



Hosťujúce i domáce umelecké telesá vystúpia vo viacerých divadelných a klubových priestoroch mesta Prešov ako Divadlo Alexandra Duchnoviča, Divadlo Jonáša Záborského, Wave, Čukoláda, dom kultúry a v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity. Program je zverejnený na webstránke festivalu.



V poradí 58. ročník festivalu je tiež obohatený o sprievodné podujatia, v ktorých sa predstavia stredoškolskí študenti a konzervatoristi so svojimi inscenačnými projektmi v rámci sekcie Divadlo mladých a prezentovať sa budú aj výsledky tvorivých divadelných dielní.