Akademický Prešov ponúkne online prenosy jednotlivých vystúpení

Prešov 12. októbra (TASR) – V poradí 54. ročník Akademického Prešova (AP) sa v pondelok začne aj napriek nepriaznivej situácií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Podujatie sa uskutoční v obmedzenom režime za dodržiavania prísnych opatrení. Väčšiu časť programu si budú môcť diváci pozrieť z pohodlia svojho domova, keďže organizátori zabezpečia online prenos jednotlivých vystúpení. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Anna Polačková.



Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska sa mala podľa jej slov pôvodne uskutočniť v apríli 2020, no z dôvodu šíriacej sa pandémie ju organizátori presunuli na termín od 12. do 14. októbra. Predstavia sa hosťujúce profesionálne divadlá, debutujúce inonárodné divadlo, uskutoční sa online súťaž v umeleckom preklade či divadelné workshopy. Reagujúc na aktuálne opatrenia bude festival prebiehať v pondelok podľa pôvodného programu, následne sa presunie do online priestoru.



"Uvedomujeme si, že naše kultúrne podujatie má silného protihráča, ktorým je nový koronavírus. Keď sa predsa len pokúšame naším Prológom špecifickým spôsobom odštartovať AP, činíme tak v nádeji, že kultúra stále napriek zložitej situácii žije, že vysokoškoláci napriek obmedzeniam neprestali uvažovať aj v súvislostiach s nadčasovým hodnotovým presahom,“ vysvetlil dramaturg festivalu Miron Pukan.



Hosťami 54. ročníka festivalu AP budú profesionálne, poloprofesionálne a amatérske divadelné súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín.



"Okrem domácich vysokoškolákov sa predstavia aj študenti z Bratislavy a Košíc, ktorí sa zapájajú aj do viacerých divadelných workshopov. Inšpiratívne na festivale, hoci v diétnejšej podobe, je aj účasť súborov združujúcich mladších amatérskych interpretov," povedal riaditeľ festivalu Karol Horák.



Organizátori sa aj v tomto roku usilujú aktivizovať divadlo na stredných školách.



V rámci programu sa predstaví napríklad Divadlo Commedia Poprad, ktoré uvedie vo svojej úprave ikonické renesančné Cervantesovo dielo Don Quijote de la Mancha, divadlo Na Peróne s autorskou inscenáciou Búvaj venujúcou sa hlbinným otázkam ľudskej duše, Miroslav Kasprzyk s pantomimickou show a mnohí iní.



Divadelné časti festivalu sa uskutočnia v priestore experimentálnej sály Divadla Jonáša Záborského, ako aj v malej a veľkej sále Divadla Alexandra Duchnoviča.



Počas konania podujatia organizátori zabezpečia dodržiavanie všetkých hygienických a protiepidemických opatrení.



Vyhlasovateľom súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rektorát PU v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a Občianske združenie Akademický Prešov.