Akademický Prešov predstaví amatérsku umeleckú tvorivosť študentov

Prešov 22. apríla (TASR) - V poradí 53. ročník Akademického Prešova, na ktorom sa zúčastnia študenti z viacerých vysokoškolských centier, sa začína v utorok (23. 4.) v Prešove. Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska potrvá do piatka (26. 4.).



Podľa hovorkyne Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Anny Polačkovej Akademický Prešov patrí k podujatiam, ktoré každoročne dávajú priestor tvorivým vysokoškolákom prezentujúcim svoju umeleckú prácu. Na festivale sa môžu zúčastniť všetci študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment.



"V poradí 53. ročník súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov sa uskutoční v štyroch kategóriách: pôvodná literárna tvorba (poézia, próza, esej); študentské divadlá; umelecký preklad a mediálne umenie: film," priblížil dramaturg festivalu Miron Pukan.



Ako doplnil, súťaže sa budú konať najmä v priestoroch vysokoškolského areálu PU v Prešove, v Divadle Alexandra Duchnoviča a v Divadle Jonáša Záborského (DJZ).



Hosťami budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. "Tento rok okrem domácich prešovských vysokoškolákov uvedú svoje programy aj študenti z Banskej Bystrice, Bratislavy či Košíc," doplnil Pukan.



Zaujímavou na dramaturgii festivalu je podľa Polačkovej účasť súborov s mladšou generáciou interpretov. Organizátori sa usilujú aktivizovať divadlo mladých na základných a stredných školách ako budúcich hercov, scenáristov, režisérov v divadle, ktoré dostáva svoj priestor už vyše 50 rokov.



V rámci programu sa predstaví napríklad Slovenské komorné divadlo Martin s hrou Kumšt, ktorej autorkou je Francúzka Yasmina Reza, podobne aj Sláva Daubnerová so svojím Solo lamentoso v Divadle P.A.T. Medzi hosťami budú taktiež študenti tretieho ročníka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ako aj z Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Na Akademickom Prešove vystúpi maďarské divadlo zo Segedína Homo Ludens Project. Jedným z vrcholov tohtoročného festivalu by malo byť poľské divadlo KTO Krakov, to uvedie svoju produkciu Vôňa času v exteriéri na priestranstve pred Novou budovou DJZ.



Vyhlasovateľom súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Rektorát Prešovskej univerzity v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a občianske združenie Akademický Prešov.