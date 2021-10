Akademický senát Trnavskej univerzity odmieta návrh novely zákona o VŠ

Trnava 29. októbra (TASR) - Akademický senát (AS) Trnavskej univerzity v Trnave (TU) nesúhlasí s postupom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o vysokých školách. Novela v prípade jej prijatia prinesie podľa neho nesystémové zmeny, neistotu a chaos v riadení a fungovaní vysokých škôl, čím sa vzďaľuje od deklarovaného cieľa zvyšovať kvalitu vzdelávania. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré AS poskytol TASR.



Ministerstvo podľa AS ignorovalo rokovania so zástupcami univerzít a ich reprezentácií. Tieto rokovania, ako ďalej uvádza, hrubo zneužilo len ako nástroj na predstieranie záujmu viesť s vysokými školami dialóg. Neustále navodzuje dojem, že možnosti financovania vysokých škôl z Plánu obnovy a rozvoja sabotujú samotné vysoké školy, ktoré sa bránia prijatiu novely. „Hlavné výhrady vysokých škôl, týkajúce sa zamedzenia politizácie vysokých škôl a ich možného politického prevzatia štátnou mocou, neboli nijakým spôsobom akceptované,“ konštatuje AS.



AS TU sa týmto pripája k stanovisku Rady vysokých škôl SR, vrátane požiadavky na odstúpenie ministra školstva a štátneho tajomníka, k stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie z 26. októbra, ako aj k stanoviskám akademických senátov univerzít a fakúlt, ktoré predložený návrh novely zákona o vysokých školách jednomyseľne odmietajú. „Zároveň vyzývame vládu SR na začatie serióznych rokovaní s reprezentáciami vysokých škôl a na predloženie návrhov, ktoré budú pre vysoké školy a našu spoločnosť prínosom a budú mať reálny dopad na zvýšenie kvality vysokých škôl, no nebudú zamerané na ich ekonomickú likvidáciu a politické ovládnutie,“ doplnil AS vo vyhlásení.



Reforma má podľa ministerstva školstva priniesť kvalitnejšie vysoké školstvo, funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či skrátenie externého štúdia. Podľa rezortu k novele vysokoškolského zákona prebiehala diskusia rezortu školstva s rektormi a ďalšími aktérmi vo vzdelávaní zhruba rok a pol.