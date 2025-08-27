< sekcia Regióny
Akademický senát TRUNI odmieta spochybňovanie vedy politikmi
Senát takéto verejné vyjadrenia považuje za nebezpečné najmä v oblasti zdravotníctva, kde dôsledky spochybňovania vedeckých poznatkov môžu ohroziť zdravie a životy občanov.
Autor TASR
Bratislava/Trnava 27. augusta (TASR) - Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave dôrazne odmieta vyjadrenia splnomocnenca vlády pre preverenie manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára i ďalších predstaviteľov politického života, ktoré smerujú k diskreditácii objektívneho vedeckého výskumu a podkopávajú dôveru verejnosti vo vedecké a odborné inštitúcie. Zároveň vyzval predstaviteľov verejného života, aby sa postavili na obranu vedeckej integrity. TASR o tom informoval člen senátu Juraj Hladký.
Senát takéto verejné vyjadrenia považuje za nebezpečné najmä v oblasti zdravotníctva, kde dôsledky spochybňovania vedeckých poznatkov môžu ohroziť zdravie a životy občanov. „Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave so znepokojením sleduje narastajúcu tendenciu verejných vyjadrení niektorých predstaviteľov politického života, ktoré znevažujú poslanie vedy, jej metodológiu a výsledky. Vedecké poznanie je založené na overiteľnosti, transparentnosti a kritickom myslení, a nie na subjektívnych názoroch či ideologických presvedčeniach,“ uviedol Hladký.
Senát zdôraznil, že veda nie je nástrojom politickej manipulácie. „Je to pilier demokratickej spoločnosti, ktorý si vyžaduje ochranu pred populizmom, konšpiračnými teóriami a neodbornými zásahmi. V tejto súvislosti vyjadrujeme plnú podporu vedcom a vedkyniam zo Slovenskej akadémie vied, ako aj všetkým vedeckým a akademickým pracovníkom, ktorí sa zasadzujú za pravdivé, nezávislé a spoločensky prospešné poznanie.“ vyhlásil senát.
Zároveň vyzval predstaviteľov verejného života, médií a občianskej spoločnosti, aby sa postavili na obranu vedeckej integrity a podporili kultúru rešpektu voči odbornosti, kritickému mysleniu a slobode výskumu.
