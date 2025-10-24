< sekcia Regióny
Akademický senát UCM v Trnave vyhlásil voľbu kandidáta na rektora
Autor TASR
Trnava 24. októbra (TASR) - Akademický senát vyhlásil voľbu kandidáta na rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave na funkčné obdobie od 22. mája 2026 do 21. mája 2030. Voľba kandidáta sa uskutoční 24. februára 2026 na zasadnutí Volebného zhromaždenia UCM. Na webovej stránke univerzity o tom informoval predseda Akademického senátu UCM Ján Višňovský.
„Písomné návrhy na kandidáta na rektora UCM môžu predsedovi Akademického senátu UCM predkladať členovia akademickej obce UCM a členovia Správnej rady UCM v Trnave od 27. októbra 2025 do 30. januára 2026 do 12.00 h,“ priblížil.
Kandidát na rektora musí mať pracovný pomer s UCM. Nemôže byť členom akademického senátu a správnej rady univerzity. Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, môže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva v jej výkonnej rade.
Rektorkou UCM na funkčné obdobie rokov 2022 až 2026 je etnologička Katarína Slobodová Nováková. Je prvou zvolenou rektorkou UCM v jej doterajšej histórii.
