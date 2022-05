Akademický senát UK zvolil za kandidáta na rektora M. Števčeka

Bez Na snímke kandidát na post rektora Univerzity Komenského (UK) Daniel Olejár počas voľby kandidáta na rektora UK, ktoré sa konajú na zasadnutí Akademického senátu UK v Bratislave v stredu 18. mája 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. mája (TASR) - Akademický senát Univerzity Komenského (AS UK) v Bratislave zvolil v stredu počas svojho zasadnutia Mareka Števčeka za kandidáta na rektora. Ide o doterajšieho rektora, ktorý vedie najväčšiu slovenskú univerzitu od roku 2019. Jeho protikandidátom bol Daniel Olejár z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, bývalý prorektor univerzity. Po vymenovaní prezidentkou SR sa Števček stane novým rektorom univerzity.Senátori Števčeka zvolili za kandidáta na rektora v prvom kole tajných volieb, získal podporu 48 zo 61 prítomných senátorov.Števček krátko po zvolení poďakoval nielen svojej rodine, ale aj ľuďom z univerzity. Poznamenal, že je to pre neho obrovský záväzok.uviedol s tým, že to nie je nikdy o jednom človeku. Zároveň je hrdý na univerzitu, ako obstála za posledné štyri roky.Števček pôsobí na Právnickej fakulte UK, študoval tiež filozofiu, je vedúcim katedry občianskeho práva, dva roky bol prorektorom a následne od roku 2019 zastáva pozíciu rektora. Po znovuzvolení sa plánuje zamerať na zabezpečenie dostatku financií pre univerzitu a na zlepšenie imidžu vysokého školstva.Rektora vymenúva na návrh AS verejnej vysokej školy prezidentka SR. Návrh AS predkladá prezidentke minister školstva, ktorému ho doručí senát do 15 dní od prijatia rozhodnutia.