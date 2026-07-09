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Akademický Zvolen vyvrcholí krojovým sprievodom mestom a galaprogramom
Tento rok sa prehliadka študentského folklóru začala v utorok 7. júla súťažným večerom v Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) a následným festivalovým večerom na Námestí SNP.
Autor TASR
Zvolen 9. júla (TASR) - Krojovým sprievodom mestom a záverečným galaprogramom v divadle vyvrcholí vo štvrtok pod Pustým hradom 27. ročník Akademického Zvolena. Ako za organizátorov informovala Bianka Dúbravská z referátu pre vonkajšie vzťahy Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO), krojovaný sprievod sa začne o 14.30 h na Námestí SNP.
Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen je trvalou súčasťou kultúrno-spoločenského života tohto regiónu od roku 1973. Zameriava sa na rozvoj tradičných kultúrnych hodnôt slovenského ľudu v oblasti zvykov, spevu, tanca a hudby, a tiež na ich tvorivú konfrontáciu s ľudovou kultúrou iných krajín.
Tento rok sa prehliadka študentského folklóru začala v utorok 7. júla súťažným večerom v Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) a následným festivalovým večerom na Námestí SNP.
Zúčastnilo sa na nej viacero kolektívov folkloristov zo slovenských univerzít i zo zahraničia. Medzi účastníkmi tohtoročného festivalu sú vysokoškolské folklórne súbory ako Borievka z Košíc, Poľana zo Zvolena, Mladosť z Banskej Bystrice, Zobor z Nitry i Ekonóm z Bratislavy či Stavbár zo Žiliny. K zahraničným účastníkom patria folklórne súbory z Rumunska, Nemecka, Ukrajiny i z Českej republiky. Druhý súťažný večer sa uskutočnil v stredu (8. 7.), choreografie hodnotila odborná porota.
„Akademický Zvolen je pre nás príležitosťou ukázať, že univerzita nie je len miestom vzdelávania a výskumu, ale aj priestorom pre kultúru, tradície a medzinárodné stretnutia mladých ľudí,“ uviedol rektor TUZVO Rudolf Kropil.
Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen je trvalou súčasťou kultúrno-spoločenského života tohto regiónu od roku 1973. Zameriava sa na rozvoj tradičných kultúrnych hodnôt slovenského ľudu v oblasti zvykov, spevu, tanca a hudby, a tiež na ich tvorivú konfrontáciu s ľudovou kultúrou iných krajín.
Tento rok sa prehliadka študentského folklóru začala v utorok 7. júla súťažným večerom v Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) a následným festivalovým večerom na Námestí SNP.
Zúčastnilo sa na nej viacero kolektívov folkloristov zo slovenských univerzít i zo zahraničia. Medzi účastníkmi tohtoročného festivalu sú vysokoškolské folklórne súbory ako Borievka z Košíc, Poľana zo Zvolena, Mladosť z Banskej Bystrice, Zobor z Nitry i Ekonóm z Bratislavy či Stavbár zo Žiliny. K zahraničným účastníkom patria folklórne súbory z Rumunska, Nemecka, Ukrajiny i z Českej republiky. Druhý súťažný večer sa uskutočnil v stredu (8. 7.), choreografie hodnotila odborná porota.
„Akademický Zvolen je pre nás príležitosťou ukázať, že univerzita nie je len miestom vzdelávania a výskumu, ale aj priestorom pre kultúru, tradície a medzinárodné stretnutia mladých ľudí,“ uviedol rektor TUZVO Rudolf Kropil.