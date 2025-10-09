< sekcia Regióny
Akceleračná dohoda má zrýchliť výstavbu novej nemocnice v B. Bystrici
Nedávno podpísaná dohoda definuje podmienky, za akých sa zrýchlenie prác zrealizuje.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. októbra (TASR) - Podpis akceleračnej dohody medzi Rooseveltovou nemocnicou v Banskej Bystrici a zhotoviteľom stavby novej nemocnice predstavuje významný krok smerom k splneniu kľúčového míľnika plánu obnovy, teda dostavbu objektu do etapy shell&core. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že dohoda vytvára rámec na akceleráciu stavebných prác tak, aby bol míľnik splnený podľa revidovaného harmonogramu v júli 2026.
„Nedávno podpísaná dohoda definuje podmienky, za akých sa zrýchlenie prác zrealizuje. Jej podpisom sme urobili zásadný krok k zrýchleniu dôležitej etapy výstavby novej nemocnice. Vďaka úzkej spolupráci so zhotoviteľom a štátnymi inštitúciami dokážeme proces zefektívniť a zabezpečiť tak, že míľniky projektu budú splnené načas. Naším cieľom je, aby nová nemocnica čo najskôr slúžila pacientom a zdravotníkom,“ zdôraznila riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
V predchádzajúcich mesiacoch sa výstavba stretla s viacerými technickými výzvami, najmä s podložím, komplikáciami pri nevyhnutných prekládkach inžinierskych sietí a potrebou zachovať plynulý liečebný režim v existujúcich častiach nemocnice, ktoré viedli k niekoľkotýždňovému omeškaniu. Podľa vedenia nemocnice sa vďaka dohode o urovnaní a následnej akcelerácii práce opäť dynamicky rozbiehajú.
„Podpis akceleračnej dohody je príkladom toho, ako možno operatívne a efektívne riešiť výzvy v rámci strategických investícií. Nová nemocnica v Banskej Bystrici patrí medzi kľúčové projekty štátu a všetkým nám záleží na tom, aby jej výstavba napredovala podľa plánu,“ konštatoval podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD). Spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) absolvovali v uplynulých dňoch ďalšiu pravidelnú návštevu staveniska v Rooseveltovej nemocnici, aby zistili, ako postupujú stavebné práce.
„Pre budúcnosť slovenského zdravotníctva je kľúčové, aby sme čo najskôr mali adekvátne podmienky tak pre lekárov, ako aj pre pacientov. Mám radosť, že nové nemocnice na Slovenskú rastú a nemocnica 21. storočia v Banskej Bystrici bude vďaka akceleračnej dohode napredovať rýchlejšie,“ doplnil Šaško.
