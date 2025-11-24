Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
AKCIA APRUM: Polícia zasahuje v Trnavskom a Banskobystrickom kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Zásah realizuje protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ v súčinnosti s pohotovostnými policajnými útvarmi z Bratislavy a Žiliny.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Polícia zasahuje v Trnavskom a Banskobystrickom kraji v rámci akcie s krycím názvom Aprum. Zásah je zameraný na osoby pôsobiace v organizovanej skupine, ktorá mala v minulosti páchať viaceré majetkové a násilné trestné činy. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.

„Zásah je zameraný na dokumentovanie trestnej činnosti a procesné zabezpečenie osôb pôsobiacich v organizovanej skupine, ktorá mala v minulosti páchať viaceré majetkové a násilné trestné činy na rôznych miestach Slovenska,“ uviedol Hájek.

Spresnil, že zásah realizuje protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ v súčinnosti s pohotovostnými policajnými útvarmi z Bratislavy a Žiliny. „Na viacerých miestach v súčasnosti prebiehajú domové prehliadky, zaisťovanie dôkazov a zadržiavanie podozrivých osôb. Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ dodal.

