AKCIA CÉZAR: V Poprade zaistili veľké množstvá anabolík
Okrem zadržania osôb vykonali policajti tri prehliadky nebytových priestorov a jednu domovú prehliadku.
Autor TASR
Poprad 17. februára (TASR) - Polícia zaistila počas tohtotýždňovej akcie Cézar v Poprade mimoriadne veľké množstvá anabolík. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) SR Roman Hájek s tým, že v rámci zásahu zadržali dve osoby.
„Policajti národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ v spolupráci s ďalšími zložkami PZ vykonali v priebehu pondelka (16. 2.) v meste Poprad a jeho okolí rozsiahlu policajnú raziu zameranú na osoby podozrivé z nelegálneho obchodovania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Podľa našich doterajších zistení mali podozrivé osoby tieto látky neoprávnene zadovažovať a s cieľom finančného zisku ich poskytovať a podávať ďalším osobám,“ uviedol Hájek s tým, že jedna zo zadržaných osôb je orgánom činným v trestnom konaní dobre známa. V minulosti už bola obvinená pre farmaceutickú trestnú činnosť v súvislosti s prechovávaním anabolických látok, a to v rámci medzinárodnej policajnej akcie s krycím názvom Coal z roku 2023.
Okrem zadržania osôb vykonali policajti tri prehliadky nebytových priestorov a jednu domovú prehliadku. Zaistili pritom mimoriadne veľké množstvo anabolických látok, prevažne vo forme tabliet v počte desiatok tisíc kusov. Okrem toho zaistili lieky a liečivá, ktoré nie sú na území SR povolené alebo boli zabezpečené bez lekárskeho predpisu. „Ďalej sme zaistili mobilné telefóny, finančnú hotovosť a jedno osobné motorové vozidlo luxusnej značky, ktoré malo byť podľa doposiaľ zistených informácií využívané na prepravu a predaj zakázaných látok,“ dodal hovorca.
Zásah prebiehal pod záštitou národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ, ktorá má vo svojej pôsobnosti okrem drogovej trestnej činnosti aj odhaľovanie a vyšetrovanie farmaceutickej kriminality. Na realizácii akcie sa podieľali aj príslušníci mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance a kriminalistickí technici. Súčinnosť poskytli aj zamestnanci Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pri preverovaní podozrivých činností v jednej z lekární v meste Svit.
„Vyšetrovateľ národnej protidrogovej jednotky aktuálne vykonáva ďalšie nevyhnutné procesné úkony vrátane vyhodnocovania zaistených látok a následne rozhodne o ďalšom procesnom postupe,“ uzavrel Hájek.
