Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
AKCIA CUKRÁR: V Prievidzi obvinili dvoch mužov z drogovej činnosti

Snímka z akcie Cukrár. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Snímka z akcie Cukrár. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Pri domovej prehliadke zaistili papierové skladačky s metamfetamínom, ako aj viaceré predmety a chemické látky rôzneho druhu, ktoré slúžia na výrobu drog.

Autor TASR
Prievidza 14. apríla (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Prievidze obvinil 37-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a 39-ročného muža z prečinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Kriminalisti z Prievidze v rámci akcie s krycím názvom Cukrár odhalili a zadokumentovali závažnú drogovú trestnú činnosť. Pri domovej prehliadke zaistili papierové skladačky s metamfetamínom, ako aj viaceré predmety a chemické látky rôzneho druhu, ktoré slúžia na výrobu drog.

Počas policajnej akcie zadržali tri osoby, dve obvinili. V prípade 37-ročného muža navrhli väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov, druhému obvinenému tri roky.

Policajti takisto zistili, že 37-ročný obvinený bol už v minulosti za obdobnú trestnú činnosť právoplatne odsúdený a 39-ročný muž bol viackrát právoplatne odsúdený za majetkovú trestnú činnosť.

