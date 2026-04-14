AKCIA CUKRÁR: V Prievidzi obvinili dvoch mužov z drogovej činnosti
Pri domovej prehliadke zaistili papierové skladačky s metamfetamínom, ako aj viaceré predmety a chemické látky rôzneho druhu, ktoré slúžia na výrobu drog.
Autor TASR
Prievidza 14. apríla (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Prievidze obvinil 37-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a 39-ročného muža z prečinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Kriminalisti z Prievidze v rámci akcie s krycím názvom Cukrár odhalili a zadokumentovali závažnú drogovú trestnú činnosť. Pri domovej prehliadke zaistili papierové skladačky s metamfetamínom, ako aj viaceré predmety a chemické látky rôzneho druhu, ktoré slúžia na výrobu drog.
Počas policajnej akcie zadržali tri osoby, dve obvinili. V prípade 37-ročného muža navrhli väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov, druhému obvinenému tri roky.
Policajti takisto zistili, že 37-ročný obvinený bol už v minulosti za obdobnú trestnú činnosť právoplatne odsúdený a 39-ročný muž bol viackrát právoplatne odsúdený za majetkovú trestnú činnosť.
