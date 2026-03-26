AKCIA DATABÁZA: Riešia zločin poškodzovania finančných záujmov EÚ
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PPZ) realizuje akciu Databáza pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ). TASR o tom informovala hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová.
„Na základe príkazu Špecializovaného trestného súdu sa aktuálne vykonávajú prehliadky iných priestorov v jednej z obchodných spoločností v Košiciach a Rožňave,“ uviedla Vilhanová s tým, že viac informácií poskytne, hneď ako to procesná situácia umožní.
