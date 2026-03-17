Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
< sekcia Regióny

VIDEO: AKCIA DOGA: Odhalili piatich zdrogovaných vodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Policajti v rámci akciepátrali aj po hľadaných alebo nezvestných osobách, zbraniach, strelive či výbušninách.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 17. marca (TASR) - Piatich vodičov pod vplyvom omamných a psychotropných látok odhalili policajti počas akcie s názvom Doga, ktorá prebehla v uplynulých dňoch v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Akcia bola podľa polície zameraná na zamedzenie užívania omamných a psychotropných látok pred jazdou v motorových vozidlách, ako aj prechovávania a predaja týchto látok. Policajti v rámci nej pátrali aj po hľadaných alebo nezvestných osobách, zbraniach, strelive či výbušninách.



Okrem piatich odhalených vodičov pod vplyvom drog zadržali policajti počas akcie v jednom prípade tabuľky s evidenčným číslom a odhalili aj ďalších 22 priestupkov v doprave. „U jedného vodiča našli niekoľko gramov bielej kryštalickej látky,“ doplnila polícia s tým, že okrem policajtov kriminálnej polície, poriadkovej polície a dopravnej polície boli do akcie už tradične zapojení aj ich kolegovia z finančnej správy so služobným psom.
