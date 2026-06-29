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VIDEO: AKCIA FINISHER A CARGO: Polícia zadržala štyri osoby
Policajti zaistili rôzny dôkazový materiál vrátane finančnej hotovosti, telekomunikačných zariadení, motorového vozidla, ako aj sušeného rastlinného materiálu a bielej kryštalickej látky.
Autor TASR
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Martin 29. júna (TASR) - Polícia zadržala v rámci akcie Finisher a Cargo v súvislosti s trestnou vecou štyri osoby. Zásah bol v nedeľu (28. 6.) realizovaný na území mesta Martin a bol zameraný na osoby podozrivé z neoprávnenej distribúcie omamných a psychotropných látok. Počas akcie boli tiež vykonané viaceré domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj osobné prehliadky. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Policajti zaistili rôzny dôkazový materiál vrátane finančnej hotovosti, telekomunikačných zariadení, motorového vozidla, ako aj sušeného rastlinného materiálu a bielej kryštalickej látky. „Zaistené látky budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Na základe výsledkov znaleckého dokazovania bude určené ich presné chemické zloženie, ako aj ďalší procesný postup vrátane prípadného vznesenia obvinenia a právnej kvalifikácie skutku,“ spresnil Hájek s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v tejto chvíli poskytnúť ďalšie informácie.
Na rozsiahlej policajnej akcii sa pod dohľadom prokurátora Okresnej prokuratúry Martin podieľali príslušníci národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ v súčinnosti s policajtmi zásahovej skupiny mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície, príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru (PPÚ) Nitra a PPÚ Košice, ako aj ďalšími útvarmi PZ.
Policajti zaistili rôzny dôkazový materiál vrátane finančnej hotovosti, telekomunikačných zariadení, motorového vozidla, ako aj sušeného rastlinného materiálu a bielej kryštalickej látky. „Zaistené látky budú podrobené expertíznemu skúmaniu. Na základe výsledkov znaleckého dokazovania bude určené ich presné chemické zloženie, ako aj ďalší procesný postup vrátane prípadného vznesenia obvinenia a právnej kvalifikácie skutku,“ spresnil Hájek s tým, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v tejto chvíli poskytnúť ďalšie informácie.
Na rozsiahlej policajnej akcii sa pod dohľadom prokurátora Okresnej prokuratúry Martin podieľali príslušníci národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ v súčinnosti s policajtmi zásahovej skupiny mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície, príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru (PPÚ) Nitra a PPÚ Košice, ako aj ďalšími útvarmi PZ.