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AKCIA KATASTER: Polícia zasahuje v Košiciach pre podozrenie z korupcie
Vo vykonávaní procesných úkonov polícia aj naďalej pokračuje.
Autor TASR
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Košice 11. novembra (TASR) - Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) zasahujú v stredu v Košiciach v rámci akcie Kataster. Dôvodom je podozrenie z korupčnej trestnej činnosti. Ako informoval Lukáš Pecek z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ, doposiaľ zadržali jednu osobu.
Vo vykonávaní procesných úkonov polícia aj naďalej pokračuje. „Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia vo vyšetrovaní umožní,“ dodal Pecek.
Vo vykonávaní procesných úkonov polícia aj naďalej pokračuje. „Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia vo vyšetrovaní umožní,“ dodal Pecek.