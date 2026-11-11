Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. november 2026Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Regióny

AKCIA KATASTER: Polícia zasahuje v Košiciach pre podozrenie z korupcie

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Vo vykonávaní procesných úkonov polícia aj naďalej pokračuje.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 11. novembra (TASR) - Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) zasahujú v stredu v Košiciach v rámci akcie Kataster. Dôvodom je podozrenie z korupčnej trestnej činnosti. Ako informoval Lukáš Pecek z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ, doposiaľ zadržali jednu osobu.

Vo vykonávaní procesných úkonov polícia aj naďalej pokračuje. „Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia vo vyšetrovaní umožní,“ dodal Pecek.
.

Neprehliadnite

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?