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AKCIA KRYPTO: Obvinili 23-ročného cudzinca

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Polícia v Leviciach prijala trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania podvodu.

Autor TASR
Levice 13. júla (TASR) - Kriminalisti z Levíc odhalili podvodníka s kryptomenami. Počas policajnej akcie s názvom Krypto zadržali 23-ročného muža z cudziny, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Polícia v Leviciach prijala trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania podvodu. Neznámi páchatelia od februára 2026 vylákali od poškodeného vyšší objem peňazí. Zámienkou malo byť investovanie do kryptomien s vysokým výnosom. V súvislosti s trestným činom vznikla škoda takmer 57.000 eur.

Operatívno-pátracou činnosťou sa podarilo stotožniť jedného z páchateľov. Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol voči zadržanému mužovi obvinenie pre pokračovací prečin podvodu. Taktiež podal návrh na vzatie obvineného do väzby, ktorému sudca pre prípravné konanie vyhovel.

Vyšetrovanie s cieľom odhaliť ostatných aktérov skutku naďalej pokračuje, potvrdila polícia.

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