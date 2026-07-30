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AKCIA KÚRENÁR: Lučeneckí policajti zadržali podozrivého muža
Vyšetrovateľ ho obvinil z drogovej trestnej činnosti a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
Autor TASR
Lučenec 30. júla (TASR) - Lučeneckí kriminalisti v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom v Banskej Bystrici zadržali v utorok (28. 7.) počas akcie Kúrenár 37-ročného muža podozrivého z drogovej trestnej činnosti. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Po dlhšie obdobie si mal zabezpečovať drogy, ktoré následne distribuoval koncovým konzumentom. Počas akcie boli zaistené viaceré dôkazy, okrem iného igelitové vrecúško s bielou kryštalickou látkou, pri ktorej vykonaná expertíza potvrdila, že ide o pervitín,“ uviedla polícia s tým, že muž bol už v minulosti odsúdený za obdobný skutok.
Vyšetrovateľ ho obvinil z drogovej trestnej činnosti a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
„Po dlhšie obdobie si mal zabezpečovať drogy, ktoré následne distribuoval koncovým konzumentom. Počas akcie boli zaistené viaceré dôkazy, okrem iného igelitové vrecúško s bielou kryštalickou látkou, pri ktorej vykonaná expertíza potvrdila, že ide o pervitín,“ uviedla polícia s tým, že muž bol už v minulosti odsúdený za obdobný skutok.
Vyšetrovateľ ho obvinil z drogovej trestnej činnosti a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.