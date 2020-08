AKCIA KURIER: Polícia zadržala dvoch ľudí podozrivých z podvodu

Bánovce nad Bebravou 13. augusta (TASR) - Polícia zadržala v okrese Bánovce nad Bebravou počas akcie pod krycím názvom Kurier dvoch ľudí, ktorí mali pod zneužitou identitou cudzích osôb dlhodobo objednávať rôzny tovar. Spôsobiť mali škodu dovedna za viac ako 50.000 eur. Obvineniu z pokračujúceho zločinu podvodu formou spolupáchateľstva v tejto súvislosti čelí 32-ročný muž z okresu Partizánske a 24-ročný muž z okresu Bánovce nad Bebravou. Informovala o tom vo štvrtok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Policajnú akciu vykonala okresná kriminálka z Bánoviec nad Bebravou v súčinnosti so špeciálnymi policajnými zložkami Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trenčín. "Počas akcie vykonali policajti tri domové prehliadky, ako aj dve prehliadky nebytových priestorov. Zaistili niekoľko mobilných telefónov, ako aj iných listinných dôkazov. Štyri osoby podozrivé zo spáchania pokračujúceho zločinu podvodu predviedli na políciu," opísala polícia.







Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ z Bánoviec nad Bebravou obvinil dvoch mužov. "Tí mali v období od marca 2019 do júla tohto roka prostredníctvom internetu pod zneužitou identitou rôznych osôb a bez ich vedomia objednať rôzny tovar. Urobili najmenej 230 objednávok, a to najmä mobilné telefóny, notebooky a iné veci. Poškodenej spoločnosti vznikla celková škoda vo výške približne 54.800 eur," doplnila polícia.



Obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Vyšetrovateľ spracoval podnet na ich vzatie do väzby.