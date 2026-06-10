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AKCIA KURIÉR: Polícia zasahuje v Trnavskom kraji
Policajti zasahujú na základe operatívnych informácií aj na verejne prístupných miestach.
Autor TASR,aktualizované
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Trnava 10. júna (TASR) - Národná protidrogová jednotka realizuje v Trnavskom kraji policajnú akciu pod krycím názvom Kuriér. Počas realizácie boli zadržané tri osoby a ďalšia osoba sa dohľadáva. Osoby sú podozrivé zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, spáchanom formou spolupáchateľstva. Prezídium Policajného zboru o tom informuje na sociálnej sieti.
Policajti zasahujú na základe operatívnych informácií aj na verejne prístupných miestach. V súčasnosti prebiehajú invazívne úkony na viacerých miestach ako domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov.
„Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodala polícia.
Policajti zasahujú na základe operatívnych informácií aj na verejne prístupných miestach. V súčasnosti prebiehajú invazívne úkony na viacerých miestach ako domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov.
„Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodala polícia.