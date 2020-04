AKCIA LEV pomohla zadržať dílerov zo Serede a Paty

Sereď 23. apríla (TASR) – Výsledkom policajnej akcie s názvom Lev je obvinenie troch osôb zo Serede a Paty v okrese Galanta z drogovej trestnej činnosti. Polícia počas akcie vykonala viacero zákrokov súčasne. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Polícia na bližšie nešpecifikovanom mieste zadržala v aute Mitsubishi Pajero podozrivé osoby, ktoré prevážali viaceré vrecká s neznámou kryštalickou látkou, digitálne váhy, lyžičky a striekačky na dávkovanie a aplikáciu drog," uviedla hovorkyňa. Okrem toho policajti so súhlasom súdu prehľadali dva rodinné domy, kde takisto našli viacero vreciek, a to najmä s podozrením na pervitín a heroín.







"V súčasnosti sa všetky zaistené látky vyhodnocujú. Podľa predbežných výsledkov len malej časti, z ktorej by sa dalo vyrobiť niekoľko desiatok dávok pervitínu, stačilo, aby vyšetrovateľka obvinila z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi závažnejším spôsobom konania 45-ročnú ženu a dvoch mužov vo veku 47 a 40 rokov. Osoby do rozhodnutia o väzbe zostávajú v cele policajného zaistenia," doplnila Linkešová. Za predaj a distribúciu drog im môže hroziť v zmysle zákona trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.