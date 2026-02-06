< sekcia Regióny
AKCIA MECHANIK: Polícia odhalila drogovú trestnú činnosť
Vyšetrovateľ v Lučenci začal v súvislosti s prípadom trestné stíhanie za zločin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky.
Autor TASR
Lučenec 6. februára (TASR) - Polícia v Lučenci odhalila drogovú trestnú činnosť. Počas policajnej akcie Mechanik zadržala vo štvrtok (5. 2.) tri podozrivé osoby. TASR o tom v piatok informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
„Policajný zásah prebehol v spolupráci s príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru z Banskej Bystrice. Počas vykonaných procesných úkonov v podobe prehliadok bol zaistený podozrivý materiál, ktorý bol s cieľom zistenia jeho pôvodu a množstva zaslaný na expertízne skúmanie. Predbežne vykonaná expertíza potvrdila, že ide o pervitín. Zaistené boli tiež plynové zbrane,“ uviedla Kováčiková.
Vyšetrovateľ v Lučenci začal v súvislosti s prípadom trestné stíhanie za zločin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Dvoch mužov po vykonaní prvotných procesných úkonov zo zadržania prepustili, ďalšiemu mužovi vzniesol obvinenie z drogovej trestnej činnosti.
Ako Kováčiková dodala, vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné momentálne k prípadu poskytovať žiadne ďalšie podrobnosti.
„Policajný zásah prebehol v spolupráci s príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru z Banskej Bystrice. Počas vykonaných procesných úkonov v podobe prehliadok bol zaistený podozrivý materiál, ktorý bol s cieľom zistenia jeho pôvodu a množstva zaslaný na expertízne skúmanie. Predbežne vykonaná expertíza potvrdila, že ide o pervitín. Zaistené boli tiež plynové zbrane,“ uviedla Kováčiková.
Vyšetrovateľ v Lučenci začal v súvislosti s prípadom trestné stíhanie za zločin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Dvoch mužov po vykonaní prvotných procesných úkonov zo zadržania prepustili, ďalšiemu mužovi vzniesol obvinenie z drogovej trestnej činnosti.
Ako Kováčiková dodala, vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné momentálne k prípadu poskytovať žiadne ďalšie podrobnosti.