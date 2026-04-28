Utorok 28. apríl 2026
AKCIA NETVOR: Zadržali podozrivého z drogovej trestnej činnosti

.
Policajná snímka. Foto: Polícia

Policajti muža eskortovali do väzby.

Autor TASR
Galanta 28. apríla (TASR) - Polícia zrealizovala v okrese Galanta policajnú akciu Netvor, pri ktorej zadržali 34-ročného muža podozrivého z drogovej trestnej činnosti. Muž mal obstarávať a ďalej distribuovať omamné a psychotropné látky, najmä metamfetamín. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Počas zásahu kriminalisti vykonali domovú prehliadku a prehliadku motorového vozidla v okrese Galanta. Pri akcii policajti zaistili viacero stôp vrátane igelitových vreciek s bielou práškovou látkou, rôznych liečiv a tiež vrecka s hnedou kryštalickou látkou. Predbežná analýza ukázala, že ide o kokaín a extázu.

Vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie vzniesol mužovi obvinenie za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Zároveň podal návrh na jeho väzobné stíhanie. „Sudca sa s návrhom stotožnil a policajti muža eskortovali do väzby. V zmysle zákona môže obvinenému hroziť trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov,“ ozrejmili.

.

