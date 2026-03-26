Štvrtok 26. marec 2026
AKCIA OTROK: Polícia zasahuje v Spišskej Novej Vsi

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

V rámci procesných úkonov bola súčasne vykonaná aj domová prehliadka.

Bratislava 26. marca (TASR) - Polícia realizuje od skorých ranných hodín zásah v Spišskej Novej Vsi v rámci akcie s krycím názvom Otrok. Zadržala dve podozrivé osoby. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.

„Vo štvrtok v čase o 6.00 h boli v meste Spišská Nová Ves zadržané dve podozrivé osoby, pričom obe osoby sú štátni príslušníci Slovenskej republiky,“ spresnil Hájek. Objasnil, že v rámci procesných úkonov bola súčasne vykonaná aj domová prehliadka.

Dodal, že zásah vykonala Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ za súčinnosti Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

„V súčasnosti prebiehajú ďalšie potrebné procesné úkony v zmysle Trestného poriadku. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je aktuálne možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol hovorca.

