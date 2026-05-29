Piatok 29. máj 2026
AKCIA OVERLORD: Polícia prepustila zadržaných

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Nitra 29. mája (TASR) - Všetky osoby zadržané v súvislosti s policajnou akciou Overlord boli po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustené na slobodu. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre Tomáš Havetta.

V rámci akcie bolo na území Košického kraja vo štvrtok 28. mája vykonaných päť domových prehliadok a dve prehliadky nebytových priestorov. Celkovo bolo zadržaných osem osôb.

Okrem príslušníkov KR PZ v Nitre poskytli súčinnosť aj ďalšie krajské riaditeľstvá PZ, Národná centrála osobitných druhov kriminality a Úrad kriminálnej techniky.

Trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania ekonomickej trestnej činnosti vedie vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Nitre. „V predmetnej veci bude naďalej pokračovať dokazovanie, pričom v tomto štádiu trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ skonštatoval Havetta.

K identite zadržaných a neskôr prepustených osôb ani ďalším okolnostiam prípadu sa polícia v súčasnosti nebude vyjadrovať. Havetta však v súvislosti s informáciami, ktoré sa objavili v mediálnom priestore, zdôraznil, že vyšetrovaný prípad nemá žiadnu súvislosť s futbalovým klubom FC Košice.

