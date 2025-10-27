Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Regióny

AKCIA PEŠIAK: Muža chytili aj s drogami

.
Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Okresný vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky

Autor TASR
Hlohovec 27. októbra (TASR) - Polícia obvinila 34-ročného muža z Hlohovca, ktorý mal pri sebe drogy. Predbežná expertíza potvrdila, že išlo o metamfetamín (pervitín) v množstve, ktoré zodpovedá väčšiemu rozsahu psychotropnej látky. Trnavská krajská polícia o tom informovala v pondelok na sociálnej sieti.

Ako uviedla, v piatok (24. 10.) pri osobnej prehliadke mu policajti zaistili niekoľko vreciek a papierovú skladačku s bielou kryštalickou látkou.

Okresný vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. „Zároveň bol podaný návrh na vzatie obvineného do väzby, keďže existuje dôvodná obava, že by mohol v trestnej činnosti pokračovať,“ priblížila polícia.

S podaným návrhom sa sudca stotožnil a obvinený už je vo väzbe. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na šesť rokov,“ doplnila.

.

Neprehliadnite

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente