< sekcia Regióny
AKCIA PEŠIAK: Muža chytili aj s drogami
Okresný vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky
Autor TASR
Hlohovec 27. októbra (TASR) - Polícia obvinila 34-ročného muža z Hlohovca, ktorý mal pri sebe drogy. Predbežná expertíza potvrdila, že išlo o metamfetamín (pervitín) v množstve, ktoré zodpovedá väčšiemu rozsahu psychotropnej látky. Trnavská krajská polícia o tom informovala v pondelok na sociálnej sieti.
Ako uviedla, v piatok (24. 10.) pri osobnej prehliadke mu policajti zaistili niekoľko vreciek a papierovú skladačku s bielou kryštalickou látkou.
Okresný vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. „Zároveň bol podaný návrh na vzatie obvineného do väzby, keďže existuje dôvodná obava, že by mohol v trestnej činnosti pokračovať,“ priblížila polícia.
S podaným návrhom sa sudca stotožnil a obvinený už je vo väzbe. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na šesť rokov,“ doplnila.
Ako uviedla, v piatok (24. 10.) pri osobnej prehliadke mu policajti zaistili niekoľko vreciek a papierovú skladačku s bielou kryštalickou látkou.
Okresný vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. „Zároveň bol podaný návrh na vzatie obvineného do väzby, keďže existuje dôvodná obava, že by mohol v trestnej činnosti pokračovať,“ priblížila polícia.
S podaným návrhom sa sudca stotožnil a obvinený už je vo väzbe. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na šesť rokov,“ doplnila.