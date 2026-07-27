Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. júl 2026Meniny má Božena
< sekcia Regióny

Akcia Rača: Zadržali osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti

.
Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Zadržali tri osoby.

Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Polícia počas akcie s názvom Rača, ktorú realizovala 22. júla na Krížnej ulici v Bratislave, zadržala tri osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti. Obvineniu čelí 31-ročná žena a 35-ročný muž. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie oboch obvinených, sudca Mestského súdu Bratislava I rozhodol o ich vzatí do väzby. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby od začiatku roka 2025 neoprávnene zabezpečovať a následne po vzájomnej dohode predávať pervitín osobám závislým od drog,“ približuje polícia.

Počas akcie vykonala polícia zároveň prehliadky bytových a nebytových priestorov na viacerých miestach Bratislavského kraja. Zaistila viaceré veci, ako sú plastové vrecká s bielym kryštalickým materiálom, plastové striekačky s obsahom kryštalickej látky, pri ktorej bola potvrdená prítomnosť metamfetamínu, či plastové vrecko s tlakovým uzáverom s obsahom látky, pri ktorej bola zistená prítomnosť MDMA (extáza). Rovnako tak zaistila finančnú hotovosť a výpisy finančných prostriedkov zo slovenských a zahraničných účtov.
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla