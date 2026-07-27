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Akcia Rača: Zadržali osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti
Zadržali tri osoby.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Polícia počas akcie s názvom Rača, ktorú realizovala 22. júla na Krížnej ulici v Bratislave, zadržala tri osoby podozrivé z drogovej trestnej činnosti. Obvineniu čelí 31-ročná žena a 35-ročný muž. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie oboch obvinených, sudca Mestského súdu Bratislava I rozhodol o ich vzatí do väzby. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby od začiatku roka 2025 neoprávnene zabezpečovať a následne po vzájomnej dohode predávať pervitín osobám závislým od drog,“ približuje polícia.
Počas akcie vykonala polícia zároveň prehliadky bytových a nebytových priestorov na viacerých miestach Bratislavského kraja. Zaistila viaceré veci, ako sú plastové vrecká s bielym kryštalickým materiálom, plastové striekačky s obsahom kryštalickej látky, pri ktorej bola potvrdená prítomnosť metamfetamínu, či plastové vrecko s tlakovým uzáverom s obsahom látky, pri ktorej bola zistená prítomnosť MDMA (extáza). Rovnako tak zaistila finančnú hotovosť a výpisy finančných prostriedkov zo slovenských a zahraničných účtov.
„Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby od začiatku roka 2025 neoprávnene zabezpečovať a následne po vzájomnej dohode predávať pervitín osobám závislým od drog,“ približuje polícia.
Počas akcie vykonala polícia zároveň prehliadky bytových a nebytových priestorov na viacerých miestach Bratislavského kraja. Zaistila viaceré veci, ako sú plastové vrecká s bielym kryštalickým materiálom, plastové striekačky s obsahom kryštalickej látky, pri ktorej bola potvrdená prítomnosť metamfetamínu, či plastové vrecko s tlakovým uzáverom s obsahom látky, pri ktorej bola zistená prítomnosť MDMA (extáza). Rovnako tak zaistila finančnú hotovosť a výpisy finančných prostriedkov zo slovenských a zahraničných účtov.