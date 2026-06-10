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AKCIA RADA(R) V TRNAVSKOM KRAJI: Zverejnili počet previnilcov

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Polícia sa počas dvoch dní prioritne zamerala na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, pričom sledovali aj dodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky.

Autor TASR
Trnava 10. júna (TASR) - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) odhalili počas celoslovenskej dopravno-bezpečnostnej akcie Rada(r) od vás celkovo 132 vodičov, ktorí prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Akcia sa uskutočnila v uplynulom týždni na 163 nehodových a rizikových úsekoch, na ktoré upozornila verejnosť prostredníctvom formulára. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Polícia sa počas dvoch dní prioritne zamerala na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, pričom sledovali aj dodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky.

Najviac priestupkov v súvislosti s prekročením rýchlosti zaznamenali dopravní policajti v okrese Trnava, kde odhalili 48 vodičov jazdiacich rýchlejšie, ako povoľujú predpisy. V okrese Senica zistili 33 prípadov, v okrese Dunajská Streda 17, diaľniční policajti odhalili 16 priestupkov, v okrese Skalica 13 a v okrese Galanta päť.

Okrem prekročenia rýchlosti zistili aj 73 ďalších porušení dopravných predpisov. Všetkých kontrolovaných vodičov podrobili dychovej skúške na alkohol. Výsledky boli vo všetkých prípadoch negatívne.

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