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AKCIA RADA(R) V TRNAVSKOM KRAJI: Zverejnili počet previnilcov
Polícia sa počas dvoch dní prioritne zamerala na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, pričom sledovali aj dodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky.
Autor TASR
Trnava 10. júna (TASR) - Policajti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) odhalili počas celoslovenskej dopravno-bezpečnostnej akcie Rada(r) od vás celkovo 132 vodičov, ktorí prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Akcia sa uskutočnila v uplynulom týždni na 163 nehodových a rizikových úsekoch, na ktoré upozornila verejnosť prostredníctvom formulára. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Polícia sa počas dvoch dní prioritne zamerala na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, pričom sledovali aj dodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky.
Najviac priestupkov v súvislosti s prekročením rýchlosti zaznamenali dopravní policajti v okrese Trnava, kde odhalili 48 vodičov jazdiacich rýchlejšie, ako povoľujú predpisy. V okrese Senica zistili 33 prípadov, v okrese Dunajská Streda 17, diaľniční policajti odhalili 16 priestupkov, v okrese Skalica 13 a v okrese Galanta päť.
Okrem prekročenia rýchlosti zistili aj 73 ďalších porušení dopravných predpisov. Všetkých kontrolovaných vodičov podrobili dychovej skúške na alkohol. Výsledky boli vo všetkých prípadoch negatívne.
Polícia sa počas dvoch dní prioritne zamerala na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti, pričom sledovali aj dodržiavanie ostatných pravidiel cestnej premávky.
Najviac priestupkov v súvislosti s prekročením rýchlosti zaznamenali dopravní policajti v okrese Trnava, kde odhalili 48 vodičov jazdiacich rýchlejšie, ako povoľujú predpisy. V okrese Senica zistili 33 prípadov, v okrese Dunajská Streda 17, diaľniční policajti odhalili 16 priestupkov, v okrese Skalica 13 a v okrese Galanta päť.
Okrem prekročenia rýchlosti zistili aj 73 ďalších porušení dopravných predpisov. Všetkých kontrolovaných vodičov podrobili dychovej skúške na alkohol. Výsledky boli vo všetkých prípadoch negatívne.