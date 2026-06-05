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Akcia Rattus: Vo Vranove nad Topľou obvinili muža z desiatok krádeží
Obvinený muž je v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 5. júna (TASR) - Polícia obvinila 27-ročného muža z pokračujúceho zločinu krádeže a trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Policajnú akciu s názvom Rattus vykonali v stredu (3. 6.) policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou v spolupráci s príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Súčasťou akcie bola domová prehliadka v jednom z rodinných domov vo Vranove nad Topľou. Polícia dokumentovala rozsiahlu majetkovú trestnú činnosť, najmä desiatky krádeží vlámaním do pivníc, garáží, motorových vozidiel a ďalších bytových aj nebytových priestorov. „Pri domovej prehliadke bolo nájdené značné množstvo odcudzených predmetov, taktiež bola zaistená biela kryštalická látka, ktorá bude podrobená ďalšiemu kriminalistickému skúmaniu,“ doplnila hovorkyňa.
Obvinený muž je v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.
Policajnú akciu s názvom Rattus vykonali v stredu (3. 6.) policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou v spolupráci s príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Súčasťou akcie bola domová prehliadka v jednom z rodinných domov vo Vranove nad Topľou. Polícia dokumentovala rozsiahlu majetkovú trestnú činnosť, najmä desiatky krádeží vlámaním do pivníc, garáží, motorových vozidiel a ďalších bytových aj nebytových priestorov. „Pri domovej prehliadke bolo nájdené značné množstvo odcudzených predmetov, taktiež bola zaistená biela kryštalická látka, ktorá bude podrobená ďalšiemu kriminalistickému skúmaniu,“ doplnila hovorkyňa.
Obvinený muž je v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.