AKCIA RODINA: Po protidrogovom zásahu obvinili dvoch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Banskobystrický kraj

Policajnú akciu s názvom Rodina vykonali lučeneckí kriminalisti v spolupráci s príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru v piatok podvečer v obci Radzovce a vo Fiľakove

Autor TASR
Lučenec 11. augusta (TASR) - V okrese Lučenec vykonala polícia v piatok (8. 8.) akciu zameranú na drogovú trestnú činnosť. Zaistené boli pervitín i marihuana, obvineniu už čelia dve osoby. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Policajnú akciu s názvom Rodina vykonali lučeneckí kriminalisti v spolupráci s príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru v piatok podvečer v obci Radzovce a vo Fiľakove. Realizované boli domové prehliadky a prehliadky pozemkov, zaistený bol i podozrivý materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie.

„Podľa predbežného vyjadrenia špecialistov z Kriminalisticko-expertízneho ústavu v Slovenskej Ľupči ide v prípade zaistených látok o pervitín a tiež marihuanu. Čo sa týka množstva pervitínu, podľa predbežného vyjadrenia ide približne o 400 dávok,“ priblížila polícia.

V súvislosti s akciou vyšetrovateľ obvinil zo zločinu drogovej trestnej činnosti dve osoby. Podaný bol tiež podnet na podanie návrhu na ich vzatie do vyšetrovacej väzby. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.
