Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Regióny

Pri akcii Rozlúčka zadržali dve osoby pôsobiace na Finančnej správe

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Úplatky mali byť poskytované za to, že zistené porušenia nebudú prejednané a nebude uložená zákonom stanovená pokuta.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. marca (TASR) - Polícia v utorok v rámci akcie „Rozlúčka“ zadržala dve osoby, ktoré pôsobia na Finančnej správe (FS) SR na oddelení daňovej kontroly. Vyšetrovateľ ich obvinil zo zločinu prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Podľa doterajších zistení mali pri kontrolách podnikateľských subjektov v oblasti elektronických registračných pokladníc žiadať a prijímať úplatky v hotovosti vo výške od 200 do 1200 eur,“ priblížil Hájek. Úplatky mali byť podľa neho poskytované za to, že zistené porušenia nebudú prejednané a nebude uložená zákonom stanovená pokuta.

Hájek tvrdí, že príslušníci protikorupčnej jednotky aktuálne vykonávajú viaceré prehliadky iných priestorov a pozemkov a zabezpečujú osoby na účely vykonania procesných úkonov, najmä výsluchov svedkov. Prebieha to za súčinnosti Krajskej prokuratúry v Bratislave.

„Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v súčasnosti poskytnúť bližšie podrobnosti. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodal Hájek.

.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027