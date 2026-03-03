< sekcia Regióny
Pri akcii Rozlúčka zadržali dve osoby pôsobiace na Finančnej správe
Úplatky mali byť poskytované za to, že zistené porušenia nebudú prejednané a nebude uložená zákonom stanovená pokuta.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. marca (TASR) - Polícia v utorok v rámci akcie „Rozlúčka“ zadržala dve osoby, ktoré pôsobia na Finančnej správe (FS) SR na oddelení daňovej kontroly. Vyšetrovateľ ich obvinil zo zločinu prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Podľa doterajších zistení mali pri kontrolách podnikateľských subjektov v oblasti elektronických registračných pokladníc žiadať a prijímať úplatky v hotovosti vo výške od 200 do 1200 eur,“ priblížil Hájek. Úplatky mali byť podľa neho poskytované za to, že zistené porušenia nebudú prejednané a nebude uložená zákonom stanovená pokuta.
Hájek tvrdí, že príslušníci protikorupčnej jednotky aktuálne vykonávajú viaceré prehliadky iných priestorov a pozemkov a zabezpečujú osoby na účely vykonania procesných úkonov, najmä výsluchov svedkov. Prebieha to za súčinnosti Krajskej prokuratúry v Bratislave.
„Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v súčasnosti poskytnúť bližšie podrobnosti. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodal Hájek.
