Akcia Šarišan na východe Slovenska: Zadržali 29 ľudí
Tento zásah patrí k historicky najväčším prípadom, jednak čo sa týka počtu zadržaných osôb, ktorých je 29, tak aj objemu ušlej spotrebnej dane.
Autor TASR
Bratislava/Prešov 26. novembra (TASR) - Kriminálny úrad finančnej správy (FS) v súčasnosti zasahuje na východe Slovenska v rámci akcie Šarišan. Riaditeľka odboru komunikácie a organizácie Finančného riaditeľstva SR Lucia Verchovodková informovala, že akcia sa týka najväčšej nelegálnej výrobne cigariet odhalenej na Slovensku.
„Tento zásah patrí k historicky najväčším prípadom, jednak čo sa týka počtu zadržaných osôb, ktorých je 29, tak aj objemu ušlej spotrebnej dane. Keďže zásah aktuálne prebieha, bližšie informácie poskytneme po skončení procesných úkonov,“ uviedla Verchovodková.
