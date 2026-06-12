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Akcia Sestra: Polícia obvinila dve ženy pre drogovú činnosť
Policajti zadržali celkovo päť osôb a zaistili viac ako 50 stôp.
Autor TASR
Trnava 12. júna (TASR) - Polícia obvinila dve ženy v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. V rámci policajnej akcie s krycím názvom Sestra zadržali policajti celkovo päť osôb a zaistili viac ako 50 stôp. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Akcia sa uskutočnila v utorok (9. 6.), policajti sa zamerali na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti v Trnavskom kraji. Vykonali viacero osobných prehliadok a prehliadku motorového vozidla. Podarilo sa im zadržať 32-ročnú dílerku v okrese Pezinok priamo pri čine. Okrem nej skončili v rukách kriminalistov aj ďalšie štyri osoby, a to 35-ročná žena, dvaja muži vo veku 25 a 29 rokov a 18-ročná žena. „Po vykonaní potrebných úkonov boli tieto štyri osoby prepustené na slobodu,“ ozrejmila polícia.
Vyšetrovateľka obvinila 32-ročnú ženu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa polície mala dlhodobo predávať pervitín zákazníkom v Trnavskom a Bratislavskom kraji. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Vyšetrovateľka zároveň podala návrh na väzobné stíhanie.
Druhá tridsaťpäťročná žena je obvinená zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Hrozí jej trest odňatia slobody na jeden až šesť rokov, stíhaná je na slobode.
Akcia sa uskutočnila v utorok (9. 6.), policajti sa zamerali na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti v Trnavskom kraji. Vykonali viacero osobných prehliadok a prehliadku motorového vozidla. Podarilo sa im zadržať 32-ročnú dílerku v okrese Pezinok priamo pri čine. Okrem nej skončili v rukách kriminalistov aj ďalšie štyri osoby, a to 35-ročná žena, dvaja muži vo veku 25 a 29 rokov a 18-ročná žena. „Po vykonaní potrebných úkonov boli tieto štyri osoby prepustené na slobodu,“ ozrejmila polícia.
Vyšetrovateľka obvinila 32-ročnú ženu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa polície mala dlhodobo predávať pervitín zákazníkom v Trnavskom a Bratislavskom kraji. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Vyšetrovateľka zároveň podala návrh na väzobné stíhanie.
Druhá tridsaťpäťročná žena je obvinená zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Hrozí jej trest odňatia slobody na jeden až šesť rokov, stíhaná je na slobode.