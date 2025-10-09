Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
< sekcia Regióny

AKCIA SILÁK: Obvinili muža, mal u seba anaboliká

.
Policajná snímka. Foto: Polícia Polícia Slovenskej republiky

Policajti zaistili jedno motorové vozidlo a taktiež aj účtovníctvo, elektronické nosiče, mobilné telefóny a expanzné zbrane, ktoré budú ďalej podrobené expertíznemu skúmaniu.

Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Polícia po utorkovej (7. 10.) akcii s názvom Silák obvinila 42-ročného muža z Bratislavy. Mal podľa nej neoprávnene zaobchádzať s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Pri domovej prehliadke u muža policajti našli veľké množstvo látok s anabolickým a iným účinkom. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Zaistili sme jedno motorové vozidlo a taktiež aj účtovníctvo, elektronické nosiče, mobilné telefóny a expanzné zbrane, ktoré budú ďalej podrobené expertíznemu skúmaniu,“ uviedla Vilhanová. Ako dodala, policajti prehľadali aj skladové priestory.

Vyšetrovateľ už podľa nej spracoval návrh na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby.


.

Neprehliadnite

TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom zomrelo šesť ľudí

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku

Slovenčina: Je správne pretek alebo preteky?