AKCIA SILÁK: Obvinili muža, mal u seba anaboliká
Policajti zaistili jedno motorové vozidlo a taktiež aj účtovníctvo, elektronické nosiče, mobilné telefóny a expanzné zbrane, ktoré budú ďalej podrobené expertíznemu skúmaniu.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Polícia po utorkovej (7. 10.) akcii s názvom Silák obvinila 42-ročného muža z Bratislavy. Mal podľa nej neoprávnene zaobchádzať s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Pri domovej prehliadke u muža policajti našli veľké množstvo látok s anabolickým a iným účinkom. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Zaistili sme jedno motorové vozidlo a taktiež aj účtovníctvo, elektronické nosiče, mobilné telefóny a expanzné zbrane, ktoré budú ďalej podrobené expertíznemu skúmaniu,“ uviedla Vilhanová. Ako dodala, policajti prehľadali aj skladové priestory.
Vyšetrovateľ už podľa nej spracoval návrh na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby.
