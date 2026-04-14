Akcia Speed odhalila prvých priestupcov, ktorí išli vysokou rýchlosťou
Polícia upozorňuje vodičov, že vysokou rýchlosťou ohrozujú seba a ostatných účastníkov cestnej premávky.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Policajná akcia Speed, ktorá je zameraná najmä na dodržiavanie ustanovených rýchlostí, odhalila v pondelok (13. 4.) prvých priestupcov. Museli zaplatiť pokutu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
„Na diaľnici D1 smer Bratislava boli v priebehu včerajšieho dňa v krátkom čase namerané viaceré športové vozidlá, ktorých vodiči prekročili najvyššiu dovolenú rýchlosť. Po ich zastavení boli vodiči vyriešení na mieste blokovou pokutou vo výške 800 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Polícia upozorňuje vodičov, že vysokou rýchlosťou ohrozujú seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Vyzýva na dodržiavanie dopravných predpisov a bezpečnú jazdu. Rovnako na prispôsobenie jazdy poveternostným podmienkam.
