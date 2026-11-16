< sekcia Regióny
AKCIA TATRAN: Polícia odhalila nelegálnu výrobňu cigariet
Počas prehliadok zaistili celkovo 2.825.754 kusov cigariet, viac ako 4,4 tony tabaku, takmer osem ton tabakovej suroviny, ako aj tabakový prach a cigaretový odpad.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vranov nad Topľou 16. novembra (TASR) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil počas akcie s krycím názvom TATRAN nelegálnu výrobňu cigariet v okrese Vranov nad Topľou a súvisiace skladové priestory v okrese Prešov. Pri zásahu zaistili viac ako 2,8 milióna cigariet, vyše 12 ton tabaku a tabakovej suroviny či výrobné zariadenia v hodnote 620.000 eur. Ako TASR informoval hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Kováč, v tejto súvislosti obvinili 15 osôb.
Predbežný únik na spotrebnej dani vyčíslili na takmer 2,8 milióna eur. „Ide o siedmu nelegálnu výrobňu cigariet odhalenú KUFS v roku 2026 a devätnástu od začiatku roka 2024. Nikdy v histórii Slovenska nebolo odhalených toľko nelegálnych výrobní cigariet,“ uviedol hovorca.
Piatkovej (13. 11.) akcii predchádzala dlhodobá operatívno-pátracia činnosť a medzinárodná spolupráca. Príslušníkom KÚFS sa podľa finančnej správy podarilo odhaliť distribúciu tabakovej suroviny, technologických zariadení a ďalšieho materiálu smerujúceho do nelegálnej výrobne. Na zásahu sa podieľali aj príslušníci Colného úradu Prešov a Policajného pohotovostného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.
Nelegálna výrobňa sa nachádzala v priemyselnom areáli v okrese Vranov nad Topľou. Podľa doterajších zistení ju uviedli do prevádzky v októbri tohto roka. Na základe súdnych príkazov vykonali príslušníci finančnej správy aj prehliadky skladov v okrese Prešov, ktoré slúžili na zabezpečenie prevádzky výrobne a skladovanie materiálu.
Počas prehliadok zaistili celkovo 2.825.754 kusov cigariet, viac ako 4,4 tony tabaku, takmer osem ton tabakovej suroviny, ako aj tabakový prach a cigaretový odpad. Okrem toho zaistili kompletnú výrobnú technológiu vrátane výrobnej linky, ďalšie komponenty a materiál na výrobu cigariet či motorové vozidlá používané na distribúciu. Hodnotu technologických a obslužných zariadení vyčíslili na 620.000 eur. Pri zásahu zadržali 15 osôb, ktoré následne obvinili z prečinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru formou spolupáchateľstva. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. O ich prípadnom vzatí do väzby majú súdy rozhodovať v pondelok.
Podľa finančnej správy ide o siedmu nelegálnu výrobňu cigariet odhalenú KÚFS v tomto roku a celkovo devätnástu od začiatku roka 2024. Za toto obdobie úrad realizoval 38 prípadov zameraných na nelegálny tabak a tabakové výrobky. Zaistených bolo približne 175 miliónov cigariet a 376 ton tabaku a tabakovej suroviny, z ktorých by bolo možné vyrobiť ďalších približne 537 miliónov cigariet. Súhrnný vyčíslený únik na spotrebnej dani dosahuje 90,8 milióna eur.
„Na porovnanie, v predchádzajúcom období rokov 2020 až 2023 bolo odhalených 12 nelegálnych výrobní cigariet, celková výška škody na spotrebnej dani dosiahla sumu 53.911.374,64 eura,“ doplnil Kováč.
Predbežný únik na spotrebnej dani vyčíslili na takmer 2,8 milióna eur. „Ide o siedmu nelegálnu výrobňu cigariet odhalenú KUFS v roku 2026 a devätnástu od začiatku roka 2024. Nikdy v histórii Slovenska nebolo odhalených toľko nelegálnych výrobní cigariet,“ uviedol hovorca.
Piatkovej (13. 11.) akcii predchádzala dlhodobá operatívno-pátracia činnosť a medzinárodná spolupráca. Príslušníkom KÚFS sa podľa finančnej správy podarilo odhaliť distribúciu tabakovej suroviny, technologických zariadení a ďalšieho materiálu smerujúceho do nelegálnej výrobne. Na zásahu sa podieľali aj príslušníci Colného úradu Prešov a Policajného pohotovostného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.
Nelegálna výrobňa sa nachádzala v priemyselnom areáli v okrese Vranov nad Topľou. Podľa doterajších zistení ju uviedli do prevádzky v októbri tohto roka. Na základe súdnych príkazov vykonali príslušníci finančnej správy aj prehliadky skladov v okrese Prešov, ktoré slúžili na zabezpečenie prevádzky výrobne a skladovanie materiálu.
Počas prehliadok zaistili celkovo 2.825.754 kusov cigariet, viac ako 4,4 tony tabaku, takmer osem ton tabakovej suroviny, ako aj tabakový prach a cigaretový odpad. Okrem toho zaistili kompletnú výrobnú technológiu vrátane výrobnej linky, ďalšie komponenty a materiál na výrobu cigariet či motorové vozidlá používané na distribúciu. Hodnotu technologických a obslužných zariadení vyčíslili na 620.000 eur. Pri zásahu zadržali 15 osôb, ktoré následne obvinili z prečinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru formou spolupáchateľstva. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. O ich prípadnom vzatí do väzby majú súdy rozhodovať v pondelok.
Podľa finančnej správy ide o siedmu nelegálnu výrobňu cigariet odhalenú KÚFS v tomto roku a celkovo devätnástu od začiatku roka 2024. Za toto obdobie úrad realizoval 38 prípadov zameraných na nelegálny tabak a tabakové výrobky. Zaistených bolo približne 175 miliónov cigariet a 376 ton tabaku a tabakovej suroviny, z ktorých by bolo možné vyrobiť ďalších približne 537 miliónov cigariet. Súhrnný vyčíslený únik na spotrebnej dani dosahuje 90,8 milióna eur.
„Na porovnanie, v predchádzajúcom období rokov 2020 až 2023 bolo odhalených 12 nelegálnych výrobní cigariet, celková výška škody na spotrebnej dani dosiahla sumu 53.911.374,64 eura,“ doplnil Kováč.