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AKCIA TATRAN: Polícia odhalila nelegálnu výrobňu cigariet

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Foto z miesta. Foto: Finančná správa

Počas prehliadok zaistili celkovo 2.825.754 kusov cigariet, viac ako 4,4 tony tabaku, takmer osem ton tabakovej suroviny, ako aj tabakový prach a cigaretový odpad.

Autor TASR
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Vranov nad Topľou 16. novembra (TASR) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil počas akcie s krycím názvom TATRAN nelegálnu výrobňu cigariet v okrese Vranov nad Topľou a súvisiace skladové priestory v okrese Prešov. Pri zásahu zaistili viac ako 2,8 milióna cigariet, vyše 12 ton tabaku a tabakovej suroviny či výrobné zariadenia v hodnote 620.000 eur. Ako TASR informoval hovorca Finančnej správy (FS) Daniel Kováč, v tejto súvislosti obvinili 15 osôb.

Predbežný únik na spotrebnej dani vyčíslili na takmer 2,8 milióna eur. „Ide o siedmu nelegálnu výrobňu cigariet odhalenú KUFS v roku 2026 a devätnástu od začiatku roka 2024. Nikdy v histórii Slovenska nebolo odhalených toľko nelegálnych výrobní cigariet,“ uviedol hovorca.

Piatkovej (13. 11.) akcii predchádzala dlhodobá operatívno-pátracia činnosť a medzinárodná spolupráca. Príslušníkom KÚFS sa podľa finančnej správy podarilo odhaliť distribúciu tabakovej suroviny, technologických zariadení a ďalšieho materiálu smerujúceho do nelegálnej výrobne. Na zásahu sa podieľali aj príslušníci Colného úradu Prešov a Policajného pohotovostného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

Nelegálna výrobňa sa nachádzala v priemyselnom areáli v okrese Vranov nad Topľou. Podľa doterajších zistení ju uviedli do prevádzky v októbri tohto roka. Na základe súdnych príkazov vykonali príslušníci finančnej správy aj prehliadky skladov v okrese Prešov, ktoré slúžili na zabezpečenie prevádzky výrobne a skladovanie materiálu.

Počas prehliadok zaistili celkovo 2.825.754 kusov cigariet, viac ako 4,4 tony tabaku, takmer osem ton tabakovej suroviny, ako aj tabakový prach a cigaretový odpad. Okrem toho zaistili kompletnú výrobnú technológiu vrátane výrobnej linky, ďalšie komponenty a materiál na výrobu cigariet či motorové vozidlá používané na distribúciu. Hodnotu technologických a obslužných zariadení vyčíslili na 620.000 eur. Pri zásahu zadržali 15 osôb, ktoré následne obvinili z prečinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru formou spolupáchateľstva. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. O ich prípadnom vzatí do väzby majú súdy rozhodovať v pondelok.

Podľa finančnej správy ide o siedmu nelegálnu výrobňu cigariet odhalenú KÚFS v tomto roku a celkovo devätnástu od začiatku roka 2024. Za toto obdobie úrad realizoval 38 prípadov zameraných na nelegálny tabak a tabakové výrobky. Zaistených bolo približne 175 miliónov cigariet a 376 ton tabaku a tabakovej suroviny, z ktorých by bolo možné vyrobiť ďalších približne 537 miliónov cigariet. Súhrnný vyčíslený únik na spotrebnej dani dosahuje 90,8 milióna eur.

Na porovnanie, v predchádzajúcom období rokov 2020 až 2023 bolo odhalených 12 nelegálnych výrobní cigariet, celková výška škody na spotrebnej dani dosiahla sumu 53.911.374,64 eura,“ doplnil Kováč.

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