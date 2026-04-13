Akcia Technológ: Polícia opäť zasahovala pre podvody s eurofondami
Výsledkom ďalších procesných úkonov vo veci je pokračovanie trestného stíhania voči osobe L. K. pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.
Autor TASR
Prešov/Bratislava 13. apríla (TASR) - Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (PPZ) opäť zasahovala v rámci akcie Technológ v Prešovskom kraji. Ide o rozsiahly prípad, ktorý súvisí s podvodmi s eurofondami. Policajti minulý týždeň okrem iného zaistili technológiu na spracovanie mlieka. Informovala o tom hovorkyňa PPZ Lea Vilhanová.
Protikorupčná jednotka na území Prešovského kraja vykonala v poradí druhú rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Technológ II., ktorá priamo nadväzovala na predchádzajúcu realizáciu Technológ I. „V rámci akcie boli zabezpečené ďalšie dôkazné materiály na potreby trestného konania, pričom na základe predchádzajúcich zistení bola zaistená aj technológia na spracovanie mlieka súvisiaca s predmetným projektom,“ uviedla Vilhanová.
Výsledkom ďalších procesných úkonov vo veci je pokračovanie trestného stíhania voči osobe L. K. pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Uvedené konanie sa podľa polície viaže na realizáciu projektu financovaného na základe zmluvného vzťahu medzi mliekarňou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, pričom malo dôjsť k neoprávnenému použitiu finančných prostriedkov. Celková spôsobená škoda bola vyčíslená na takmer 976.000 eur, z toho zhruba 732.000 eur z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zvyšok zo štátneho rozpočtu SR. Obvinenie súvisí s projektom „Modernizácia mliekarenskej výroby“. Polícia v rámci vyšetrovania v septembri 2025 na území Prešovského kraja vykonala rozsiahlu akciu s krycím názvom Technológ. Dozor nad zákonnosťou prípravného konania vykonáva Európska prokuratúra.
Protikorupčná jednotka na území Prešovského kraja vykonala v poradí druhú rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Technológ II., ktorá priamo nadväzovala na predchádzajúcu realizáciu Technológ I. „V rámci akcie boli zabezpečené ďalšie dôkazné materiály na potreby trestného konania, pričom na základe predchádzajúcich zistení bola zaistená aj technológia na spracovanie mlieka súvisiaca s predmetným projektom,“ uviedla Vilhanová.
Výsledkom ďalších procesných úkonov vo veci je pokračovanie trestného stíhania voči osobe L. K. pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Uvedené konanie sa podľa polície viaže na realizáciu projektu financovaného na základe zmluvného vzťahu medzi mliekarňou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, pričom malo dôjsť k neoprávnenému použitiu finančných prostriedkov. Celková spôsobená škoda bola vyčíslená na takmer 976.000 eur, z toho zhruba 732.000 eur z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zvyšok zo štátneho rozpočtu SR. Obvinenie súvisí s projektom „Modernizácia mliekarenskej výroby“. Polícia v rámci vyšetrovania v septembri 2025 na území Prešovského kraja vykonala rozsiahlu akciu s krycím názvom Technológ. Dozor nad zákonnosťou prípravného konania vykonáva Európska prokuratúra.