Akcie MHK 32 ponúkne Liptovský Mikuláš vo verejnej súťaži

Liptovský Mikuláš 31. marca (TASR) – Akcie Mestského hokejového klubu (MHK) 32 Liptovský Mikuláš ponúkne mesto vo verejnej obchodnej súťaži. Radnica ju vyhlási 4. apríla, záujemcovia môžu návrhy predkladať do 4. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Ako priblížil primátor Ján Blcháč, Liptovský Mikuláš je jedným z 12 slovenských tímov v najvyššej hokejovej súťaži, ide však o jediný mestský klub. Ostatné sú v súkromných rukách. "Majú svojich majiteľov, ktorí sa venujú len samotnému dianiu v hokeji, zapájajú do existencie sponzorov a žijú výlučne hokejom. V Liptovskom Mikuláši, kde klubu šéfuje mesto, je pri množstve agendy nemožné venovať sa výsostne len fungovaniu hokeja. Odpredajom akcií dávame nášmu hokeju šancu prežiť vo svete súkromných klubov s obrovskými rozpočtami," uviedol.



Klubové akcie predáva mesto za 79.720 eur. Suma podľa Čapčíkovej vzišla zo znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu majetku klubu. Kritériami pre hodnotenie návrhov bude kúpna cena. Záujemca musí predložiť aj strategický plán rozvoja klubu do roku 2028.



Hovorkyňa dodala, že víťaz súťaže bude povinný zaviazať sa v kúpnej zmluve, že nepredá licenciu klubu a súčasne ju zachová v meste. Zároveň bude podľa slov Čapčíkovej povinný mestu predkladať rozpočet na financovanie vždy pre nasledujúce dve sezóny. "V prípade nedodržania tejto povinnosti má mesto právo odkúpiť klub späť za rovnakú cenu, za akú ho predal," povedala.