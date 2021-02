Ako bude vyzerať Námestie slobody v B. Bystrici, rozhodnú aj občania

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Námestie slobody v Banskej Bystrici patrí k najväčším prestupným bodom verejnej mestskej hromadnej dopravy, ktorý ročne využije zhruba 1,2 milióna cestujúcich. Sú tam obchody, bytové domy či firemné budovy a parkoviská. Samospráva chce tento priestor komplexne revitalizovať, pričom prihliadne i na podnety občanov. Svoj názor, ako by malo Námestie slobody vyzerať, môžu vyjadriť do konca februára vyplnením krátkeho dotazníka, ktorý je zverejnený na stránke mesta. TASR o tom informovala Dominika Mojžišová z banskobystrického magistrátu.



"Denne dostávame podnety, ktoré sa týkajú autobusových zastávok, parkovania, ciest a chodníkov, či zelene v tejto lokalite. Sme si vedomí toho, že Námestie slobody potrebuje kompletnú revitalizáciu, preto ju chceme riešiť komplexne. Druhé najväčšie námestie v Banskej Bystrici má potenciál a je potrebné vnímať ho ako celok. Skôr, ako vyhlásime urbanisticko-architektonickú súťaž nás preto zaujíma názor ľudí, ktorí lokalitu poznajú, prechádzajú cez ňu a je každodennou súčasťou ich života," konštatoval primátor Ján Nosko.



Mesto plánuje vyhlásiť urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov overenú Slovenskou komorou architektov, počas marca.



"Ide o verejný priestor, ohraničený parkom pod Pamätníkom SNP, zdravotníckymi zariadeniami, sídliskom, frekventovanou križovatkou a objektom domu kultúry. Vyzývame obyvateľov, aby počas najbližších dní neváhali, vyplnili dotazník a pomohli mestu vytvoriť priestor, v ktorom sa budú dobre cítiť cestujúci, motoristi, no najmä peší či mamičky s deťmi," reagovala externá koordinátorka participácie pre mesto Andrea Dolinská.



Na návrh vedenia mesta poslanci vlani schválili vyčlenenie finančných zdrojov, ktoré by mali byť využité na usporiadanie vlastníctva k bývalému domu kultúry. Ten je neoddeliteľnou súčasťou Námestia slobody, a preto je jedna z otázok v dotazníku zameraná aj na niekdajšie centrum kultúrneho života.