< sekcia Regióny
Ako cestujú ľudia v Prievidzi do práce? Toto ukázala anketa
Anketu o dochádzaní za prácou realizovala radnica koncom minulého roka, zapojilo sa do nej 1614 respondentov z Prievidze i okolitých miest a obcí.
Autor TASR
Prievidza 21. januára (TASR) - Väčšina ľudí cestuje za prácou do Prievidze autom. Ukázala to mestská anketa o doprave. Viac ako polovica respondentov by uvítala vybudovanie záchytného parkoviska, doprave by podľa nich pomohlo i urýchlené dobudovanie obchvatu mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Anketu o dochádzaní za prácou realizovala radnica koncom minulého roka, zapojilo sa do nej 1614 respondentov z Prievidze i okolitých miest a obcí. „Ich odpovede priniesli cenné údaje o dopravných návykoch pracujúcich, parkovaní v meste aj o postoji verejnosti k možným novým dopravným riešeniam. Výsledky budú slúžiť ako dôležitý podklad pri plánovaní ďalšieho rozvoja dopravy v Prievidzi,“ načrtla Beňadiková.
Najčastejším spôsobom dopravy do práce je podľa nej osobné auto, ktoré využíva viac než polovica respondentov, autobusom cestuje približne pätina opýtaných, časť ľudí dochádza pešo alebo na bicykli. „Výsledky ukazujú vysokú záťaž individuálnej automobilovej dopravy, no zároveň naznačujú potenciál na rozvoj verejnej a nemotorovej dopravy,“ priblížila.
Väčšina respondentov (71 percent) uviedla, že v Prievidzi najčastejšie parkujú priamo u zamestnávateľa. „Viac než polovica respondentov by uvítala možnosť zaparkovať na okraji mesta a pokračovať do práce mestskou hromadnou dopravou (MHD), bicyklom alebo iným spôsobom, prípadne by o takejto možnosti vážne uvažovala. Záujem prejavili najmä obyvatelia Prievidze, no otvorení sú aj dochádzajúci z okolitých obcí,“ doplnila Beňadiková.
Z otvorených odpovedí na otázku, či majú respondenti vlastný nápad, ako zlepšiť dopravu alebo parkovanie v meste, vyplýva, že veľká časť respondentov konkrétny návrh neuviedla. „Tí, ktorí sa vyjadrili, však priniesli opakujúce sa a pomerne jasne zadefinované témy. Tie poukazujú na najväčšie vnímané problémy aj očakávania verejnosti,“ vysvetlil viceprimátor Michal Dobiaš.
Beňadiková spresnila, že najčastejšie sa v odpovediach objavovala požiadavka vybudovať alebo urýchlene dokončiť obchvat Prievidze, pričom s obchvatom sa často spájali aj konkrétne predstavy o lepších napojeniach a celkovej organizácii dopravy tak, aby autá nemuseli prechádzať cez mesto.
„Silnou témou bolo tiež parkovanie, a to v dvoch rovinách. Časť ľudí poukazovala na potrebu rozšíriť parkovacie kapacity, najmä na sídliskách, pri školách a v okolí väčších zamestnávateľov. Opakovali sa návrhy na výstavbu parkovacích domov či podzemných garáží, prípadne na úpravy existujúcich plôch,“ priblížil Dobiaš.
Druhá skupina návrhov sa podľa neho týkala parkovacej politiky a spravodlivých pravidiel. „Zaujímavý je aj fakt, že často sa opakovala požiadavka vybudovať parkovacie miesta na zeleni, respondenti navrhovali využiť trávnaté plochy a dvory medzi bytovkami,“ priblížil Dobiaš.
Podnety respondentov sa týkali aj zavedenia parkovacích kariet alebo paušálov pre dochádzajúcich za prácou či potreby krátkodobého státia bez platenia. V prípade MHD žiadali častejšie spoje najmä v ranných a popoludňajších časoch, ale aj po 22.00 h a počas víkendov. Anketa poukázala i na potrebu vybudovania bezpečnej siete cyklotrás v meste a ich prepojenie s okolitými obcami či na stav komunikácií a ich úpravy.
Anketu o dochádzaní za prácou realizovala radnica koncom minulého roka, zapojilo sa do nej 1614 respondentov z Prievidze i okolitých miest a obcí. „Ich odpovede priniesli cenné údaje o dopravných návykoch pracujúcich, parkovaní v meste aj o postoji verejnosti k možným novým dopravným riešeniam. Výsledky budú slúžiť ako dôležitý podklad pri plánovaní ďalšieho rozvoja dopravy v Prievidzi,“ načrtla Beňadiková.
Najčastejším spôsobom dopravy do práce je podľa nej osobné auto, ktoré využíva viac než polovica respondentov, autobusom cestuje približne pätina opýtaných, časť ľudí dochádza pešo alebo na bicykli. „Výsledky ukazujú vysokú záťaž individuálnej automobilovej dopravy, no zároveň naznačujú potenciál na rozvoj verejnej a nemotorovej dopravy,“ priblížila.
Väčšina respondentov (71 percent) uviedla, že v Prievidzi najčastejšie parkujú priamo u zamestnávateľa. „Viac než polovica respondentov by uvítala možnosť zaparkovať na okraji mesta a pokračovať do práce mestskou hromadnou dopravou (MHD), bicyklom alebo iným spôsobom, prípadne by o takejto možnosti vážne uvažovala. Záujem prejavili najmä obyvatelia Prievidze, no otvorení sú aj dochádzajúci z okolitých obcí,“ doplnila Beňadiková.
Z otvorených odpovedí na otázku, či majú respondenti vlastný nápad, ako zlepšiť dopravu alebo parkovanie v meste, vyplýva, že veľká časť respondentov konkrétny návrh neuviedla. „Tí, ktorí sa vyjadrili, však priniesli opakujúce sa a pomerne jasne zadefinované témy. Tie poukazujú na najväčšie vnímané problémy aj očakávania verejnosti,“ vysvetlil viceprimátor Michal Dobiaš.
Beňadiková spresnila, že najčastejšie sa v odpovediach objavovala požiadavka vybudovať alebo urýchlene dokončiť obchvat Prievidze, pričom s obchvatom sa často spájali aj konkrétne predstavy o lepších napojeniach a celkovej organizácii dopravy tak, aby autá nemuseli prechádzať cez mesto.
„Silnou témou bolo tiež parkovanie, a to v dvoch rovinách. Časť ľudí poukazovala na potrebu rozšíriť parkovacie kapacity, najmä na sídliskách, pri školách a v okolí väčších zamestnávateľov. Opakovali sa návrhy na výstavbu parkovacích domov či podzemných garáží, prípadne na úpravy existujúcich plôch,“ priblížil Dobiaš.
Druhá skupina návrhov sa podľa neho týkala parkovacej politiky a spravodlivých pravidiel. „Zaujímavý je aj fakt, že často sa opakovala požiadavka vybudovať parkovacie miesta na zeleni, respondenti navrhovali využiť trávnaté plochy a dvory medzi bytovkami,“ priblížil Dobiaš.
Podnety respondentov sa týkali aj zavedenia parkovacích kariet alebo paušálov pre dochádzajúcich za prácou či potreby krátkodobého státia bez platenia. V prípade MHD žiadali častejšie spoje najmä v ranných a popoludňajších časoch, ale aj po 22.00 h a počas víkendov. Anketa poukázala i na potrebu vybudovania bezpečnej siete cyklotrás v meste a ich prepojenie s okolitými obcami či na stav komunikácií a ich úpravy.