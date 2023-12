Ždiarčania oslavujú: Ako prvá odštartovala lyžiarsku sezónu Strednica

Na snímke prví lyžiari sa lyžujú v lyžiarskom stredisku Ždiar - Strednica v piatok 1. decembra 2023. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Ždiar 1. decembra (TASR) - Ako prví na Slovensku v piatok otvorili sezónu v lyžiarskom stredisku Ždiar - Strednica pod Belianskymi Tatrami. Vedúci strediska Jaroslav Strachan pre TASR uviedol, že sa im to podarilo takmer o mesiac skôr ako vlani, keď sa prvýkrát lyžovalo až 25. decembra. Okrem zjazdového lyžovania majú návštevníci Tatier k dispozícii aj prvé trasy na bežecké lyžovanie či sánkarskú dráhu.uviedol Strachan s tým, že na dvoch zjazdovkách majú približne meter snehu. Ostatné svahy budú spúšťať postupne, ďalšie možno už na budúci týždeň. Verí, že pred Vianocami nepríde oteplenie, ako to bolo po minulé roky.dodal Strachan.Starosta Ždiaru Pavol Bekeš pre TASR uviedol, že približne 90 percent miestnych ľudí žije práve z turizmu. Pre samotnú obec je tak spustenie prevádzky v prvom lyžiarskom stredisku malá slávnosť. Aj preto tam majú v piatok školáci skrátené vyučovanie, aby si mohli užiť prvé oblúčiky na svahu.ozrejmil Bekeš. Dodal, že ubytovacie kapacity na Silvestra i po novom roku sú už takmer vypredané. V obci majú k dispozícii približne 2000 lôžok.dodal starosta.Milovníci bežeckého lyžovania už majú k dispozícii tiež prvé trasy na Štrbskom Plese a na okruhoch Tatraheim. Do prevádzky v piatok uviedli aj 2,5 kilometra dlhú sánkarskú dráhu zo Starého Smokovca do Hrebienka.uviedol hovorca prevádzkovateľa tatranských stredísk Marián Galajda. Pre tých, ktorí prídu bez saní, sú k dispozícii aj požičovne. Na Hrebienok môžu vyjsť pešo, prípadne pozemnou lanovkou, ktorá premáva denne od 8.00 do 16.30 h a cez víkend do 17.30 h.