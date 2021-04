Ako prvých zaočkoval sninský výjazdových tím seniorov Ubľanskej doliny

Snina/Ubľa 30. apríla (TASR) – Aj keď mestská Nemocnica Snina prejavila záujem zabezpečiť očkovanie seniorov proti ochoreniu COVID-19 v ťažko dostupných obciach Sninského okresu už v počiatočnej fáze vakcinačnej kampane, povolenie ministerstva zdravotníctva k tomu získala až uplynulý piatok (23. 4.). Ako pre TASR povedal konateľ zariadenia Andrej Kulan, v stredu (28. 4.) zaočkoval sninský zdravotnícky tím pojazdného očkovacieho centra 35 klientov zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v obci Habura v okrese Medzilaborce, v piatok podal vakcínu prvej stovke ľudí v Ubľanskej doline.



"Boli sme v obci Ubľa, kde sme zaočkovali 102 ľudí nad 60 rokov nielen z Uble, ale aj okolitých dedín," povedal s tým, že na základe povolenia ministerstva zdravotníctva uzavrel s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) dohodu, že seniorov a imobilných pacientov v Sninskom okrese zaočkujú sami. Ako vysvetlil, po získaní povolenia oslovila nemocnica všetkých 33 obcí okresu so žiadosťou, aby starostovia pripravili zoznam záujemcov o očkovanie. "Podľa toho si od PSK objednávame vakcíny," doplnil. Ako dodal, počas budúceho týždňa tak má mobilné očkovacie centrum zamierené do Uličskej doliny a tiež obcí Belá nad Cirochou a Dlhé nad Cirochou. Na žiadosť ministerstva tiež budú nápomocní pri zaočkovaní klientov ZSS v okrese Medzilaborce.



Vakcináciu realizuje nemocnica i naďalej aj vo svojom fixnom očkovacom centre, ktoré je v prevádzke počas pracovných dní od 7.00 do 11.00 h. Podľa Kulanových slov sa sninským zdravotníkom dosiaľ podarilo proti ochoreniu COVID-19 zaočkovať 5500 ľudí.