Ako slovenská whisky ovládla Ameriku

Hniezdne 7. mája (OTS) - Slovenská Nestville Whisky dosiahla v ťažkej konkurencii svetáckeho San Francisca úžasný úspech a domov si priniesla nie jednu, ale hneď dve medaily.Prestížna a medzinárodne uznávaná súťaž s príznačným názvom má za úlohu objaviť to najlepšie, čo vo svete destilátov je. Už od roku 2000 známi odborníci z celého sveta v porote hľadajú skvelé chute a zaujímavé tóny. Ide o jednu z najstarších súťaží, ktorá si mimoriadne zakladá na férovom prístupe a maximálne transparentnom výbere prostredníctvom „slepého“ testovania.Zisk medaily na takomto prestížnom podujatí je známkou vysokej kvality a čistoty našej whisky, ktorá vzniká v malebnom prostredí obce Hniezdne, z krištáľovo čistej podtatranskej vody, iba kúsok od Starej Ľubovne. Charakteristická je nielen touto unikátnou vodou, ale aj zrením v kvalitných európskych a amerických duboch.Nestville Whisky vyniká jemnou až hebkou chuťou, je cítiť po kukurici a má zlatohnedú farbu. Nájdete tu dokonca aj tóny vanilky a treba spomenúť, že naša whisky sa vyrába špeciálnou kolónovou destiláciou, ktorá zaručuje vysoký stupeň čistoty a kvality.V technologickom meste na západnom pobreží USA to neustále žije – a to aj medzi ochutnávačmi destilátov. Keď tam prvou triedou dorazila naša prvotriedna whisky Nestville, ostatným destilátom pribudla naozaj silná konkurencia, čo následne dosvedčili aj dve získané medaily, jedna strieborná pre Nestville Whisky Blended 40 % a druhá, dokonca zlatá, pre Nestville Whisky Blended 9yo 40 %.Ďakujeme všetkým našim šikovným zamestnancom a členom vedenia, ktorí sa každý deň snažia Slovensko výrobou a zušľachťovaním našich unikátnych produktov umiestniť na mape a zviditeľniť.Ak budete chcieť spoznať svet whisky tak, ako ho nepoznáte, keď sa aktuálna situácia, súvisiaca s koronavírusom, skončí, zastavte sa v našom Nestville Parku . Je to miesto, kde sa sa dosýta nabažíte nielen nových informácií, ale si skvelú slovenskú whisky aj vychutnáte. To však nie je všetko – okrem toho pre vás máme aj lahodné slovenské pivo Nestville Beer, ktoré pre vás vzniká priamo u nás.