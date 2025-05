AKO Z DEVÄŤDESIATYCH ROKOV: V Piešťanoch vybuchol bankomat

Piešťany 20. mája (TASR) - Polícia vyšetruje výbuch a požiar bankomatu v Piešťanoch, ku ktorému došlo v noci na utorok okolo 2.00 h. Policajti boli v utorok na mieste činu od skorého rána, vykonávali obhliadku a zaisťovali stopy. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Do Piešťan smeroval aj výjazd okresnej kriminálnej polície a experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. „Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a zisťuje nielen totožnosť páchateľa, spôsob vykonania skutku, ale aj to, či sa mu podarilo získať aj finančnú hotovosť,“ priblížila polícia s tým, že bližšie informácie bude možné poskytnúť, až keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí.