Aktivačné práce v Bánovciach nad Bebravou vykonávalo 24 nezamestnaných

Bánovce nad Bebravou 26. apríla (TASR) - Samospráve Bánoviec nad Bebravou v minulom roku pomáhalo pri údržbe a čistení mesta v rámci aktivačných prác 24 uchádzačov o zamestnanie. Spolu odpracovali 9216 hodín. Informatívnu správu o aktivačných prácach za rok 2024 vzali na vedomie bánovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň. Radnica v nej rovnako poukázala na fakt, že počet ľudí bez práce, ktorí sa môžu podieľať na aktivačných prácach v meste, klesá.



Aktivačnú činnosť realizuje mesto v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi na základe postupne uzatváraných dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom od roku 2013. „Zároveň mesto využíva aj ďalšie možnosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných,“ podotkol vedúci odboru služieb mestu na tamojšej radnici Michal Pojtek.



V minulých rokoch mesto podľa neho zamestnávalo na aktivačné práce približne 200 nezamestnaných, v súčasnosti je v meste nízka nezamestnanosť, klesla pod 2,8 percenta. „Výkon činností v rozsahu 32 hodín mesačne v roku 2024 prijalo v priemere 74 poberateľov dávky v hmotnej núdzi, z toho v skutočnosti práce odrábalo 24 uchádzačov o zamestnanie, ktorí odpracovali spolu 9216 hodín,“ priblížil.



Uchádzači o zamestnanie podľa radnice vykonávali veľmi široký rozsah druhov prác, podieľali sa napríklad na celoročnom plošnom čistení mesta, obslužných činnostiach s nákladným autom a multikárou, navážaní piesku do pieskovísk, čistení vodných tokov a kanálov, prácach na úprave pietnych miest či orezávaní stromov. Nezamestnaní tiež realizovali pomocné práce počas kultúrno-spoločenských podujatí, vykonávali i zváračské, zámočnícke, údržbárske a murárske práce.



„Projekty aktivácie a menších obecných služieb majú na čistote, údržbe a čiastočne aj budovaní mesta nezastupiteľný podiel. Pri absencii možností projektu by tieto práce mesto zabezpečovalo s podstatne vyššími nákladmi. Je to zrejmé z objemu prác hlavne v oblastiach, kde ide o každodenné opakované činnosti,“ skonštatoval Pojtek.



Poukázal pritom zároveň na aktuálny trend znižovania počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú zapájaní do projektov aktivačných prác. Spôsobené je to podľa neho väčšou snahou uchádzačov o nájdenie si stáleho zamestnania, ako aj znižovaním celkovej miery nezamestnanosti v meste.