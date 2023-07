Aktivačné práce v Handlovej budú pokračovať

Handlová 20. júla (TASR) - Samospráva Handlovej víta pokračovanie projektu podpory udržania pracovných návykov (PUPN). K júlu bolo do aktivačných prác v rámci neho zaradených 32 ľudí. Stali sa nevyhnutnou súčasťou upratovania verejných priestorov, sú však nápomocní i pri prípravách podujatí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



O predĺžení realizácie projektu do 31. marca 2024, ktorý mala predchádzajúca vláda ukončiť, informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začiatkom júna. "Mesto hradí zo svojho rozpočtu náklady na troch koordinátorov, zapojením sa do projektu dáva možnosť ľuďom ostať v sociálnych väzbách," uviedla Paulínyová.



Aktivační pracovníci sa podľa nej stali neoddeliteľnou súčasťou života mesta v roku 2004. "Medzi ich pravidelné činnosti patrí čistenie námestia a blízkeho okolia, prevádzkovanie odevnej banky, upratovanie klubu dôchodcov, pomocné práce v materskej škole na Dimitrovovej a Cintorínskej ulici, výmena odpadkových vriec na venčoviskách, odpočívadlách v Novej Lehote a na autobusových zastávkach na Hornom a Dolnom konci," spomenula.



Okrem pravidelných aktivít pracovníci v júni zabezpečili okrem iného klčovanie náletových krovín v koryte potoka na sídlisku Morovnianska cesta, upravovali bežeckú dráhu a doskočisko v areáli tamojšej školy, kde sa konali športové hry, kosili, hrabali a odvážali trávu prímestskej časti Nová Lehota, pomáhali pri príprave pracovných trhov, odstraňovali burinu pri banskom múzeu.



Predĺženie projektu ocenila i Ľudmila Hegliová, ktorá vybavuje všetku potrebnú administratívu. Nejde podľa nej len o to, že v čase zdražovania ešte môžu nezamestnaní získať aktivačný príspevok, ale hlavne, že v mestách by aktivačné práce chýbali. "Nie všade sa aktivační pracovníci opierajú o lopaty. V Handlovej majú výsledky práce našich dobrovoľníkov kladnú odozvu a prevažná časť aktivačných pracovníkov je svedomitá a disciplinovaná. Za 95 centov na hodinu, ktoré dostávajú k sociálnej dávke, robia pre naše mesto neoceniteľnú službu a ja si ich prácu veľmi vážim," skonštatovala Hegliová.



Uvidí sa, ako sa k problematike podľa nej postaví nová vláda. "Ak by sa aktivačné práce neobnovili, k 1. aprílu 2024 všetci občania zaradení do projektu PUPN automaticky prejdú na aktiváciu v rozsahu 32 hodín mesačne. Nárok na aktivačný príspevok im ale nevznikne," dodala.