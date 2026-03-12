< sekcia Regióny
Aktivační pracovníci pomáhali s údržbou v Handlovej i v minulom roku
Autor TASR
Handlová 12. marca (TASR) - Dlhodobo nezamestnaní pomáhali s údržbou v meste Handlová prostredníctvom aktivačných prác i v minulom roku. Menšie obecné služby tam vykonávali viac ako dve desiatky pracovníkov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
V prvom polroku 2025 bolo podľa koordinátorky aktivačných pracovníkov Ľudmily Hegliovej v teréne v priemere 21 pracovníkov, z čoho šiestich zo zdravotných dôvodov umiestnili v mestských organizáciách. „Rozsah aktivačných prác na 32 hodín mesačne sa vzťahuje na poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ktorí sú povinní odpracovať si túto dávku, a tých sme v druhom polroku mali 13. Zatiaľ čo rozsah 80 hodín mesačne sa týka špecifickej formy aktivačnej činnosti, cez projekt podpory udržiavania pracovných návykov, za ktorú prináleží aktivačný príspevok. Tých sme evidovali 23,“ priblížila Hegliová. V interiéri podľa nej aj v druhom polroku naďalej zo zdravotných dôvodov pracovalo šesť ľudí.
Aktivační pracovníci v rámci harmonogramu pripraveného koordinátorkou plnili v druhom polroku 2025 rôzne úlohy po celom meste a v mestských častiach. „Medzi bežné aktivity patria čistenie odvodňovacích rigolov a cestných vpustí, sezónne kosenie a hrabanie trávy. Ďalej pracovníci zametajú naplavený štrk a zbierajú konáre po silných dažďoch a búrkach,“ vymenovala Paulínyová.
V spolupráci s oddelením výstavby, dopravy a životného prostredia mestského úradu sú v pláne údržby podľa nej tiež zaradené klčovanie náletových drevín, opilovanie kríkov, natieranie zábradlí, prípadne pomoc s demontážou v prípade zlého technického stavu. „V prvom polroku minulého roka pracovníci čistili cesty od posypového štrku, v druhom zas od jesenného lístia. Pomáhali v komunitnom centre na základnej škole, pri príprave jarmokov a údržbe po ich skončení, odstraňovali buriny, vykonávali výkopové práce, likvidovali nelegálne skládky a ku koncu roka pomáhali pri príprave zimného námestia a syntetického klziska,“ doplnila.
Medzi denné aktivity pracovníkov tiež patrí opakované čistenie námestia a blízkeho okolia, pomocné práce v materských školách Dimitrovova a Cintorínska či výmena vriec na odpad vo výbehoch pre psov, tiež odpočívadlách v Novej Lehote a na autobusových zastávkach na hornom a dolnom konci.
