Aktivační pracovníci upratovali i pomáhali pri údržbe Handlovej
Autor TASR
Handlová 20. augusta (TASR) - Aktivační pracovníci počas prvého polroka tohto roka v Handlovej pomáhali pri upratovaní priestorov, podieľali sa i na údržbe verejných priestranstiev v meste či likvidovali nelegálne skládky odpadu. Do prác bolo zapojených v priemere 21 ľudí, šiestich zo zdravotných dôvodov umiestnili v mestských organizáciách a nie je ich vidieť v meste. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Medzi denné aktivity týchto ľudí patrí upratovanie priestorov Domu kultúry a knižnice mesta Handlová, čistenie námestia a blízkeho okolia, pomocné práce v alokovaných pracoviskách materskej školy na Dimitrovovej a Cintorínskej ulici. Aktivačných pracovníkov môžu ľudia vidieť vymieňať odpadkové vrecia na venčoviskách a okrem pravidelných aktivít sa venujú i ďalším prácam, a to najmä v rámci údržby verejného priestranstva,“ priblížila Paulínyová.
Od januára do júna pracovníci podľa nej vykonávali svoju činnosť podľa plánu práce, ktorý zostavuje koordinátor v spolupráci s mestskými organizáciami. Zametali posypový materiál, klčovali náletové dreviny, separovali dlažobné kocky z Mierového námestia, pomáhali pri rekonštrukcii veľkej zasadacej miestnosti, likvidovali nelegálne skládky, udržiavali parkoviská pri cintoríne, starali sa o zeleň, pomáhali pri podujatiach i vypomáhali v komunitnom centre.
Projekt na aktivizovanie pracovných návykov realizuje štát v rámci opatrení aktívnej politiky trhu práce, najmä v spolupráci s úradmi práce, mestami a verejným sektorom. Spočíva v dočasnom zamestnaní dlhodobo nezamestnaných osôb, ktoré si tak môžu zlepšiť pracovné návyky, zvýšiť šance na uplatnenie na trhu práce a zároveň prispieť k prospešnej činnosti pre obec alebo verejnosť.
Paulínyová pripomenula, že aktivačných pracovníkov platí štát, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Prievidzi majú podpísanú dohodu na výkon práce 80 hodín mesačne. Po odpracovaní minimálne 64 hodín majú nárok na aktivačný príspevok vo výške 88,40 eura. Mesto ako partner projektu hradí náklady na mzdu koordinátorov.
Niektorí pracovníci však odpracujú menej hodín mesačne. Ako uviedla koordinátorka aktivačných pracovníkov Ľudmila Hegliová, mesto má k dispozícii deväť aktivačných pracovníkov, ktorí podpísali s ÚPSVaR v Prievidzi tzv. ponuku na výkon menších obecných služieb a sú povinní odpracovať 32 hodín mesačne na to, aby im vyplatili základnú sociálnu dávku na jednotlivca vo výške 86,50 eura. „Ak si túto povinnosť nesplnia, respektíve odmietli ponuku prijať, čo sa, bohužiaľ, stáva, štát im sociálnu dávku odníme. Aj naďalej však poberajú príspevok na bývanie a príspevok na nezaopatrené dieťa, ak im bol v minulosti schválený,“ dodala Hegliová.
