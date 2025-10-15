< sekcia Regióny
Aktivační pracovníci vyčistia lesík v Nových Zámkoch
Porast opakovane čistili aj zamestnanci mestského úradu, ktorí v ňom vyzbierali desiatky vriec s odpadom.
Autor TASR
Nové Zámky 15. októbra (TASR) - Aktivační pracovníci registrovaného sociálneho podniku Komunitného centra Kompas vyčistia lesík v Melišovom parku v Nových Zámkoch. Porast opakovane čistili aj zamestnanci mestského úradu, ktorí v ňom vyzbierali desiatky vriec s odpadom. Lesík sa stal úkrytom skupinky neprispôsobivých občanov, po ktorých v ňom zostáva neporiadok, výkaly i injekčné striekačky, skonštatovala radnica.
Porast v centre mesta zdobia sochárske výtvory, ktoré vznikli počas niekoľkých ročníkov projektu Sochárske sympózium - pocta Jurajovi Melišovi.
