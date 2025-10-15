Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aktivační pracovníci vyčistia lesík v Nových Zámkoch

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Porast opakovane čistili aj zamestnanci mestského úradu, ktorí v ňom vyzbierali desiatky vriec s odpadom.

Autor TASR
Nové Zámky 15. októbra (TASR) - Aktivační pracovníci registrovaného sociálneho podniku Komunitného centra Kompas vyčistia lesík v Melišovom parku v Nových Zámkoch. Porast opakovane čistili aj zamestnanci mestského úradu, ktorí v ňom vyzbierali desiatky vriec s odpadom. Lesík sa stal úkrytom skupinky neprispôsobivých občanov, po ktorých v ňom zostáva neporiadok, výkaly i injekčné striekačky, skonštatovala radnica.

Porast v centre mesta zdobia sochárske výtvory, ktoré vznikli počas niekoľkých ročníkov projektu Sochárske sympózium - pocta Jurajovi Melišovi.
.

